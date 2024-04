Die Sportfreunde Siegen basteln weiter an ihrem Kader für die Saison 2024/25. Zwei weitere Spieler haben ihren Vertrag beim Oberligisten um ein Jahr verlängert.

Nur einen Tag nach dem umjubelten Last-Minute-Sieg in Sprockhövel gibt es für die Sportfreunde Siegen bereits den nächsten Grund zur Freude. Zwei weitere Spieler haben ihre Zusage für die Saison 2024/25 gegeben: Lars Schardt und Rikuhei Nabesaka, die im vergangenen Sommer gemeinsam vom TuS Erndtebrück kamen, bleiben Thorsten Nehrbauer und seiner Mannschaft erhalten.

Angreifer Schardt kam mit dem Empfehlungsschreiben von 21 Toren in 63 Spielen für die Erndtebrücker nach Siegen, tat sich dort aber zunächst schwer. Im ersten Halbjahr gelang dem 27-Jährigen lediglich ein Treffer, mittlerweile ist er allerdings angekommen. In elf Einsätzen im neuen Jahr traf er fünfmal und sicherte sich so nicht nur einen Stammplatz, sondern verhalf den Siegenern damit auch zu einem beeindruckenden Lauf. Lediglich bei Preußen Münster II (2:3) musste man sich 2024 geschlagen geben.

Schardt-Verlängerung war Nehrbauers "ausdrücklicher Wunsch"

"Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten fühle ich mich mittlerweile im Verein, in der Mannschaft und unter dem Trainerteam sehr wohl. Die Spiele, insbesondere die in der Rückrunde, machen mit unseren Fans um Rücken Bock auf mehr", blickte Schardt auf die vergangenen Wochen zurück.

Sein Trainer betonte derweil: "Es war mein ausdrücklicher Wunsch, dass Lars in Siegen bleibt. Ich sehe sehr viel Potenzial in ihm. Zuletzt hatte er viel Pech mit Verletzungen und Schiedsrichterentscheidungen, man konnte in den letzten Spielen aber sehen, was in ihm steckt." Nehrbauer spielte dabei auf einen umstrittenen Platzverweis gegen Ennepetal und eine daraus resultierende Sperre über drei Spiele, sowie eine Schultereckgelenkssprengung an.

Wir können froh sein, in ihm einen sehr guten Spieler, aber auch einen sehr tollen Menschen im Kader zu haben Thorsten Nehrbauer über Rikuhei Nabesaka

Der 24-jährige Nabesaka ist unter Nehrbauer ebenso gesetzt und lief in 25 von 27 Spielen auf (20 Startelf-Einsätze). Ein eigener Treffer war dem Rechtsverteidiger dabei noch nicht vergönnt, zu überzeugen wusste er aber dennoch. "Wir sind total happy, dass wir Riku halten konnten, dass er den Weg annimmt und sich so entwickelt. Er ist ein absoluter Topspieler. Wir können froh sein, in ihm einen sehr guten Spieler, aber auch einen sehr tollen Menschen im Kader zu haben", freute sich Coach Nehrbauer über die Verlängerung.

Während die Planungen für 2024/25 weiterlaufen, geht es für die Siegener zunächst darum, die beeindruckende Serie von nun sieben Spielen ohne Niederlage fortzuführen. Schon am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es gegen den bislang einzigen Verein, der die Sportfreunde 2024 schlagen konnte: Der SC Preußen Münster II ist zu Gast im Leimbachstadion.