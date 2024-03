SG Wattenscheid: SGW-Fans protestieren in der Lohrheide gegen die Stadt Bochum

Die SG Wattenscheid 09 wird bald in einem modernen Stadion spielen - das allerdings die aus SGW-Sicht „falschen“ Farben hat. Das sorgt für Ärger.

Sportlich geht es aufwärts bei der SG Wattenscheid 09, die Stimmung beim Traditionsverein ist gut nach drei Heimsiegen in Folge – auch gegen die Sportfreunde Siegen kamen am Sonntag wieder eine hohe dreistellige Zahl an Fans ins Lohrheidestadion, das aktuell eine große Baustelle ist.

Das Stadion wird für 55 Millionen Euro modernisiert und komplett überdacht, auch die SGW wird davon profitieren. Doch rund um den Umbau des Stadions gibt es Ärger.

Beim Anstoß des Spiels gegen Siegen entrollten Unbekannte ein Banner auf dem Rohbau der neuen Haupttribüne: „Treibt es nicht auf die Spitze – in der Lohrheide keine blauen Sitze.“ Wie zuletzt berichtet, regt sich unter vielen Fans Ärger über das Farbkonzept: Laufbahn und Sitze sollen nämlich in den Farben Blau und Weiß (bzw. Hellgrau) gehalten sein.

Das sind nicht nur die Farben der Stadt Bochum und des TV Wattenscheid 01, der auch in der Lohrheide zu Hause sind, sondern eben auch die des in Wattenscheid immer noch ungeliebten VfL Bochum. Einige meinen, das sei respektlos gegenüber der Tradition der schwarz-weißen SGW. Weitere Fan-Aktionen dürften folgen, die Entscheidung der Stadt allerdings ist endgültig.





Wattenscheids Marketing-Vorstand Stefan Beermann sagte der WAZ zu dem Thema zuletzt: „Das mit der Laufbahn ist schön, das sieht gut aus. Und wenn das der Wunsch der Leichtathleten ist, dann gönnen wir denen das.“ Und zu den Farben: „Wenn es nach uns ginge, wären die Sitzschalen natürlich schwarz und weiß, aber uns ist selbstverständlich bewusst, dass das Stadion für die Leichtathletik erneuert wird.“

Stadion soll 2025 fertig werden

In knapp einem Jahr soll der Stadion-Umbau abgeschlossen sein – aktuell laufen die Arbeiten an der neuen Haupttribüne sowie an der Dachkonstruktion der Tribüne in der Südseite des Stadions an der Lohrheidestraße. 2025 sollen hier die Leichtathletik-Wettkämpfe der Universiade (FISU University Games stattfinden), danach soll das Stadion auch Austragungsort für Großevents wie zum Beispiel Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften stattfinden.

Dazu sollen auch die Fußballerinnen des VfL Bochum hier ihre Heimspiele austragen, sollten sie wie geplant in die 2. Bundesliga aufsteigen.