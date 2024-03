SG Wattenscheid will am Sonntag gegen den TuS Bövinghausen an den ersten Heimsieg seit über einem Jahr anknüpfen. Engin Yavuzaslan hat Respekt vor den strauchelnden Dortmundern.

Der souveräne 4:0-Sieg gegen den FC Brüninghausen in der Vorwoche war für die SG Wattenscheid ein ganz besonderer. Die 09er gaben nicht nur durch die drei Zähler die rote Laterne der Oberliga Westfalen ab, es war gleichzeitig der erste Sieg im heimischen Lohrheidestadion nach 449 Tagen.

"Über ein Jahr kein Heimsieg – das ist schon eine traurige Sache! Man hat nach dem Spiel gemerkt, welche Last von den Spielern abgefallen ist und wie sehr sie unter Druck standen", erklärte Trainer Engin Yavuzaslan. "Der Sieg war auch für die Psyche der Spieler extrem wichtig! Das könnte ein echter Dosenöffner sein. Wie wir nach dem Spiel mit den Fans gemeinsam gefeiert haben – da hatte ich Gänsehaut! Wir haben jede Sekunde genossen."

Doch der Fokus geht schnell auf das nächste Spiel. Am Sonntag (15 Uhr, live im RevierSport-Ticker) ist der TuS Bövinghausen zu Gast in Wattenscheid. "Wir müssen genauso hungrig und erfolgsorientiert sein, wie wir es in den letzten Spielen waren. Die Einstellung der Jungs stimmt zu 100 Prozent" forderte Yavuzaslan. "Die Marschroute für morgen wird sein, dass wir ganz klar wieder auf Sieg spielen."

Der Trainer weiß um die schwierige Lage der Bövinghauser, die nach dem großen Umbruch im Winter bislang alle Ligaspiele im neuen Jahr verloren haben. Mit Umut Yildiz, Nico Thier und Niklas Lübcke landeten gleich drei der 17 TuS-Abgänge in Wattenscheid.

In so jungen Jahren so einen großen Umbruch mitzumachen – da ziehe ich meinen Hut vor. Engin Yavuzaslan

Yavusaslan gab sich besonders von einer Person im Verein beeindruckt: "Riesen Respekt an Dino, der bis vor kurzem noch selber auf dem Platz stand und jetzt auch an der Linie steht. In so jungen Jahren so einen großen Umbruch mitzumachen – da ziehe ich meinen Hut vor", lobte der Coach den spielenden Co-Trainer des kommenden Gegners. "Es ist natürlich schwer, so einen großen Umbruch in die richtige Bahn zu bekommen. Ich habe die Mannschaft jetzt zwei, drei Mal spielen gesehen. Wo man der Mannschaft nie einen Vorwurf machen kann ist die Einstellung. Die Spieler geben immer Gas, zerreißen sich, machen Meter. Dass bestimmte Abläufe da noch nicht stimmen ist normal. Ich erwarte morgen ein sehr intensives Spiel gegen eine sehr kampfbetonte Mannschaft."

Dabei können die Wattenscheider fast aus den Vollen schöpfen. Eduard Renke ist nach kurzer Verletzungspause wieder fit und auch Henry Kree ist zurück im Mannschaftstraining, wenngleich ein Einsatz am Sonntag noch zu früh kommen dürfte. Die einzige schlechte Nachricht: Mike Lewicki fällt erneut mit Knieproblemen aus.