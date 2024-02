Der SV Schermeck erlebt in dieser Oberliga-Saison einen Höhenflug und mischt um den Regionalliga Aufstieg mit. Das Saisonziel ist aber nur ein Top-Fünf-Platz.

Kaum ein Anhänger des SV Schermbeck 2020 hätte sich nach dem zwölften Platz in der vergangenen Saison in der Oberliga Westfalen ausmalen können, dass das Team in dieser Spielzeit realistische Chancen auf den Regionalliga-West-Aufstieg hat. Doch nach 19 Spieltagen und einem souveränen dritten Platz erlebt das Team einen Höhenflug.

SV Schermbeck 2020-Trainer Sleiman Salha über...

...den Konkurrenzkampf in der Liga: "Alle sprechen immer von einem Dreikampf mit dem ASC Dortmund, den Sportfreunde Lotte und uns. Ich habe das Gefühl, dass wir da immer etwas reingedrängt werden. Ich sehe viele andere starke Mannschaften in der Liga: Lotte und der ASC sind super Mannschaften, aber auch Türkspor Dortmund hat im Winter einiges gemacht. Genauso wie Gievenbeck und Erkenschwick, die auch tolle Arbeit machen. Aber man muss auch an die Teams weiter unten in der Tabelle denken. Wattenscheid ist ein Kandidat, der gegen die Top-Teams punkten kann, dadurch würde das Feld noch enger zusammenrücken."

... das Saisonziel: "Wir wollen jedes Spiel genießen. Im März und April kommen wichtige Monate auf uns zu. Wenn wir am Ende der Saison zu den Top-Fünf-Mannschaften gehören, dann können wir sehr zufrieden sein."

...die kommenden Partien gegen die Abstiegskandidaten Victoria Clarholz und den FC Eintracht Rheine: "Clarholz hat einen super Trainer. Außerdem wissen wir noch nicht, auf welchem Untergrund wir in Clarholz spielen, das erschwert unsere Vorbereitung. Das Duell gegen Rheine wird für uns eine ganz neue Aufgabe. Das Team hat seit Oktober einen neuen Trainer. Vielleicht schaffen wir es vor dem Spiel nochmal, den Gegner zu sichten. Die gegnerischen Mannschaften bringen auf jeden Fall auch Qualität mit. Aber unsere Stärke ist, dass der Gegner nie weiß, wie wir ein Spiel angehen werden. Wir kommen mit viel Selbstvertrauen, einer guten Teamchemie und haben überhaupt keinen Druck."

...die Unruhen in den vergangenen Wochen: "Die Wechselgerüchte um unsere Spieler Marcel Platzek und Kevin Grund haben für ein, zwei Tage ein bisschen Unruhe reingebracht. Meine Spieler können überhaupt nichts dafür, wenn von anderen Vereinen wilde Kommentare verbreitet werden. Die beiden sind wichtige Spieler für unsere Mannschaft. Aber ich bin auch keiner, der da nachtreten möchte. Für mich ist das Thema durch."