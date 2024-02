Die SG Wattenscheid 09 hat sich noch einmal verstärkt. Ein Testspieler hat im Winter überzeugt - und ist nun die neue Nummer elf im Kader.

Oberligist SG Wattenscheid 09 hat noch einmal nachgelegt und Testspieler Hivan Kouonang unter Vertrag genommen. Das gab die SGW am Donnerstag, 8. Februar, bekannt.

"Hivan wurde uns Anfang Dezember von seinem Berater angeboten. Er stammt aus US-amerikanischen Collegeteams, die nachweislich sehr gut ausgebildet sind", wird Sportvorstand Hartmut Fahnenstich zitiert.

Und weiter: "Wir haben ihn dann zum Training eingeladen und er wusste dort sofort zu überzeugen: Zum einen durch sein Engagement, seine Schnelligkeit und seine Körperlichkeit. Aber auch, dass er trotz der Sprachbarriere sehr schnell und sehr gut in der Mannschaft ankam. Wir haben bei den Transfers im Winter sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Spieler menschlich und von der Mentalität zu uns passen."

Kouonang ist ein Offensivspieler, der dabei helfen soll, die schwächste Offensive der Liga anzukurbeln. Erst 17 Mal hat die SGW bisher getroffen, ist Tabellenletzter.

"Wir wollten ihn unbedingt auch mal in einem Testspiel sehen. Da hat er einen guten Eindruck gemacht, konnte sich durchsetzen und hat in Hamborn sogar ein Tor erzielt", erklärte Fahnenstich. In dieser Woche sei schließlich die Spielberechtigung erteilt worden, sodass die neue Nummer elf schon am Samstag, 10. Februar, 15 Uhr, gegen Türkspor Dortmund debütieren könnte.

SG Wattenscheid 09: Kouonang schwärmt von Teamgeist

"Der Name SG Wattenscheid 09 hat mich motiviert. Die meisten Leute, die ich aus NRW kenne, haben oft von der SGW als traditionsreichem Verein mit Bundesliga-Vergangenheit und einer tollen Fangemeinde gesprochen. Die Gastfreundschaft, der Teamgeist und der Spielstil haben mich motiviert hier zu unterschreiben", sagte Kouonang selbst über seine neue Aufgabe.

Als großes Ziel ruft natürlich auch er den Klassenerhalt aus. "Ich möchte dem Trainerstab, besonders Engin Yavuzaslan dafür danken, dass sie mir diese Gelegenheit geben. Mein Ziel mit der Mannschaft ist es, in der Liga zu bleiben und eine Position zu erreichen, die wir verdienen. Persönlich möchte ich der Mannschaft so viel wie möglich helfen, damit wir Spiele gewinnen können."