Oberligist SpVg Schonnebeck feierte beim FC Kray den nächsten Testspielerfolg. Trainer Dirk Tönnies zeigte sich zufrieden.

Die SpVg Schonnebeck ist eineinhalb Wochen vor dem Restrundenauftakt der Oberliga Niederrhein in einer richtig starken Verfassung.

Am Mittwochabend gewann der Essener Oberligist das Testspiel beim ambitionierten Landesligisten FC Kray deutlich und auch in der Höhe verdient mit 4:0 (0:0).

Yannick Geisler (55.), Robin Brandner (60.), Simon Skuppin (65.) und Conor Tönnies (88.) erzielten die Tore für die Schwalben. Nach dem 3:0-Erfolg über den Mittelrheinliga-Primus Spvg Frechen 20 war es bereits der zweite Testspielsieg in Serie zu Null.

Ganz zur Freude von Cheftrainer Dirk Tönnies, der sich vor allem mit dem Auftritt im zweiten Durchgang einverstanden zeigte. "Mit dem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden, aber es waren sicherlich zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Hälfte haben wir offensiv keine Lösungen gefunden. Da hat es uns der Gegner schwer gemacht, aber wir haben auch keine Dynamik ins Spiel bekommen und die Ballzirkulation war zu langsam. Das 0:0 zur Pause war folgerichtig", erklärte der 49-Jährige.

Durch ein extrem aggressives Anlaufen haben wir uns sehr viele Chancen kreiert und hätten durchaus auch höher als 4:0 gewinnen können. Es war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben in den letzten zwei Partien nur eine Torchance zugelassen und stehen defensiv sehr stabil. Da sind wir sehr, sehr zufrieden. Dirk Tönnies.

Tönnies weiter: "In der Halbzeit hatten wir ein paar Wechsel vorgenommen und dann direkt ein ganz anderes Spiel. Die Dynamik war sehr gut und wir hatten immer wieder Tiefe im Spiel, was den Gegner vor große Probleme gestellt hat. Durch ein extrem aggressives Anlaufen haben wir uns sehr viele Chancen kreiert und hätten durchaus auch höher als 4:0 gewinnen können. Es war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben in den letzten zwei Partien nur eine Torchance zugelassen und stehen defensiv sehr stabil. Da sind wir sehr, sehr zufrieden."

Noch ein Testspiel wird die Tönnies-Elf gegen den Liga-Konkurrenten SC St. Tönis (10. Februar, 13 Uhr) bestreiten, bevor es in der darauffolgenden Woche beim 1. FC Kleve (18. Februar, 15 Uhr) dann wieder um Punkte geht für den Tabellenvierten der Oberliga. "Wir wollen in der letzten Woche noch an der Spitzigkeit der Spieler arbeiten und ein paar Feinheiten im System ansprechen. Mit St. Tönis haben wir eine sehr gute Generalprobe", blickt Tönnies voraus.