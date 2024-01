Oberliga Westfalen: SV Schermbeck gewinnt Rennen um Ex-Bövinghauser

Der SV Schermbeck hat einen neuen Torhüter verpflichtet, der zuletzt bei einem Konkurrenten aus der Oberliga Westfalen trainierte.

Der SV Schermbeck hat sich für den Aufstiegskampf in der Oberliga Westfalen erneut verstärkt. Einen Tag nach der Verpflichtung von Michael Olczyk präsentierte der Tabellendritte einen neuen Torhüter: Veith Walde.

Der 22-Jährige spielte in der Hinrunde für den TuS Bövinghausen und hat den Ligakonkurrenten wie fast alle anderen Spieler des Kaders im Winter verlassen. Nun verstärkt er das Schermbecker Torhütergespann um Sebastian Wickl und Jake Lazarus. Der bisherige dritte Keeper Romano Wetklo hat den Verein im Winter verlassen.

"Veith Walde ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und sein Talent zwischen den Pfosten. Seine vielseitige Erfahrung wird zweifellos eine Bereicherung für unser Team darstellen", teilten die Schermbecker bei der Verpflichtung mit.

Im Rennen um Walde haben sie auch einen Ligakonkurrenten ausgestochen. Denn Walde stellte sich zuletzt auch bei der TSG Sprockhövel vor. Dort kam er vor gut zwei Wochen in einem Testspiel zum Einsatz und hinterließ einen überzeugenden Eindruck. "Vorstand und Trainerteam sind sich einig. Wir würden uns alle freuen, wenn er käme. Ich habe auch noch einmal mit ihm gesprochen: Ihm hat’s gefallen", sagte Trainer Yakup Gösku gegenüber der WAZ.

Doch offenbar entschied sich Walde für die bessere sportliche Perspektive in Schermbeck. Hier winkt der Sprung in die Regionalliga, während die TSG Sprockhövel in der unteren Tabellenregion steht und sich zunächst auf den Klassenerhalt fokussieren wird.

Walde stammt aus dem Nachwuchs des Hombrucher SV und sammelte anschließend bei Rot Weiss Ahlen erste Erfahrungen in der Regionalliga. Vergangene Saison stand der Schlussmann in der U23 von Preußen Münster zwischen den Pfosten und spielte eine starke Saison mit dem Oberliga-Team. Nach Bövinghausen folgt nun seine dritte Station in der Liga. Und zwar nicht bei der TSG Sprockhövel, sondern beim SV Schermbeck.