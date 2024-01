Bittere Kunde für die Sportfreunde Siegen. Ein Offensivspieler wird dem abstiegsbedrohten Oberligisten lange fehlen.

Das Verletzungspech bleibt der der Oberliga-Mannschaft der Sportfreunde Siegen treu.

Nachdem Daniel Waldrich bereits mit einer Sehnenscheidenentzündung ausfällt und Eli Pinner sich im Test gegen die eigene U19 das Wadenbein brach, traf es nun im Training auch noch Offensivmann Lars Schardt. Er wird Trainer Thorsten Nehrbauer ebenfalls lange fehlen.

Nachdem der 27-jährige Schardt im Training unglücklich auf seiner Schulter gelandet war, musste er vorzeitig die Einheit abbrechen. Mit einer Schultereckgelenkssprengung ist die Diagnose nun bekannt und muss Siegen weiter auf Schardt verzichten, der in der laufenden Saison noch zwei Spiele von seiner Rotsperre absitzen muss.

Da dürfte sich Trainer Nehrbauer umso mehr freuen, dass bis dato drei Winter-Zugänge präsentiert wurden.

Mit Markus Pazurek verpflichtete der Oberligist zuletzt einen absoluten Routinier für das defensive Mittelfeld. Der 35-Jährige kommt von der SSVg Velbert, für die er in der Hinrunde der Regionalliga West auf 16 Spiele und fünf Tore kam.

Pazurek bringt die Erfahrung von 154 Spielen in der 3. Liga für Fortuna Köln, den 1. FC Saarbrücken und VfB Stuttgart II. Zudem bestritt der Familienvater 167 Spiele in der Regionalliga West für Klubs wie 1. FC Kaan-Marienborn, Borussia Mönchengladbach II und SSVg Velbert.

Zuvor hatte der abstiegsbedrohte Traditionsklub schon mit der Verpflichtung von Andre Dej für Aufsehen gesorgt. Der 31-Jährige spielte zuletzt für Liga-Konkurrent TuS Bövinghausen.

Der variabel einsetzbare Mittelfeldmann Dej bestritt bereits 90 Partien in der 3. Liga für Viktoria Köln und die Sportfreunde Lotte. Dabei gelangen ihm elf Tore und 14 Vorlagen. Dazu kommen 184 Einsätze in der Regionalliga West (25 Tore, 22 Vorlagen) in Diensten von Rot Weiss Ahlen, Fortuna Köln, Alemannia Aachen, Lotte, Viktoria Köln - und die Sportfreunde Siegen.

Pazurek und Dej sind die Winter-Verstärkungen zwei und drei. Zuvor verpflichtete Siegen auch Georgios Mavroudis (SG Finnentrop/Bamenohl). Derweil haben Maximilian Kraft (TSV Weißtal) und Andreas Busik (Ziel unbekannt) den Verein verlassen.