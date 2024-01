FC Brünninghausen: Entscheidung getroffen - dieses Trainer-Duo übernimmt im Sommer

Der FC Brünninghausen meldet Vollzug bei der Trainersuche für die kommende Saison. Ein Duo übernimmt.

Noch am Sonntag hatte RS mehrere Vertragsverlängerungen beim FC Brünninghausen vermeldet. Am Morgen darauf verkündete der Klub aus der Oberliga Westfalen die wohl wichtigste personelle Entscheidung mit Blick auf die kommende Saison. Nämlich, wer die Nachfolge des scheidenden Trainerduos Rafik Halim und Florian Gondrum antritt.

So setzen die Dortmunder erneut auf ein Zweigespann und gehen mit Giovanni Schiattarella und Kevin Brümmer in die kommende Spielzeit.

Schiattarella war zuletzt beim SV Brackel tätig, stand bis Ende 2022 beim Landesligisten an der Seitenlinie. Zuvor coachte der gebürtige Dortmunder, der seine aktive Zeit bei höherklassigen Amateurklubs im Stadtgebiet verbrachte, Arminia Marten sowie den VfL Kemminghausen.

"Brünninghausen ist seit Jahren einer der bestgeführtesten Vereine der Stadt. Die Gespräche waren daher auch sehr angenehm, man spürt schnell die Ruhe und die Erfahrung, die in dem Verein stecken", erklärt er seine Zusage. "Wir möchten natürlich den Weg, den Rafik und Flo in den letzten Jahren für uns geebnet haben, weiterführen und dabei unsere eigenen Ideen einbringen. Wir wollen mit einer jungen und hungrigen Mannschaft das Maximale herausholen."

Während der 42-Jährige neu in den Verein kommt, wird Kevin Brümmer keine Eingewöhnungszeit benötigen. Der 31-Jährige stand noch bis zum vergangenen Sommer in Brünninghausen unter Vertrag und war maßgeblich am Aufstieg in die Oberliga beteiligt.

Dann sorgte ein Kreuzbandriss für das Ende der Karriere des langjährigen Regional- und Oberligaspielers. "Ich bin dankbar, dass der Verein mir dieses Vertrauen schenkt, in der nächsten Saison mit Giovanni die Erfolgsgeschichte, die Rafik und Flo aufgebaut haben, weiterführen zu dürfen", sagt Brümmer, der nun Erfahrungen als Trainer sammeln möchte. "Auch, wenn Fußball noch immer ein Ergebnissport ist, möchte ich, dass es Spaß macht uns zuzuschauen."

Ehe das Duo im Sommer übernimmt, wird es dem aktuellen Team die Daumen drücken. In der am 4. Februar beginnenden Restserie kämpft Brünninghausen gegen den Wiederabstieg.