Die Sportfreunde Siegen scheinen in Zukunft einiges vorzuhaben. Der nächste Ex-Profi hat im Leimbachstadion unterschrieben.

Auch in dieser Saison kämpfen die Sportfreunde Siegen wieder gegen den Abstieg. Damit der Klassenerhalt gelingt - aus Vereinssicht gerne früher als in der vergangenen Spielzeit - hat sich der Traditionsklub erneut hochkarätig verstärkt.

Denn mit Markus Pazurek verpflichtet der Oberligist einen absoluten Routinier für das defensive Mittelfeld. Der 35-Jährige kommt von der SSVg Velbert, für die er in der Hinrunde der Regionalliga West auf 16 Spiele und fünf Tore kam.

"Markus ist ein echter Unterschiedsspieler, besitzt ein enormes Spielverständnis und geht auf dem Platz als Leader voran", betont Ottmar Griffel, Sportlicher Leiter der Sportfreunde. "Dabei liegen seine Qualitäten nicht nur im Spielaufbau, wo er als zentraler Lenker maßgeblich das Spiel einer Mannschaft prägen kann, er ist auch selbst ausgesprochen torgefährlich."

Pazurek bringt die Erfahrung von 154 Spielen in der 3. Liga für Fortuna Köln, den 1. FC Saarbrücken und VfB Stuttgart II. Zudem bestritt der Familienvater 167 Spiele in der Regionalliga West für Klubs wie 1. FC Kaan-Marienborn, Borussia Mönchengladbach II und SSVg Velbert. Bei den Sportfreunden Siegen unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Zuvor hatte der abstiegsbedrohte Traditionsklub schon mit der Verpflichtung von Andre Dej für Aufsehen gesorgt. Der 31-Jährige spielte zuletzt für Liga-Konkurrent TuS Bövinghausen.

Der variabel einsetzbare Mittelfeldmann Dej bestritt bereits 90 Partien in der 3. Liga für Viktoria Köln und die Sportfreunde Lotte. Dabei gelangen ihm elf Tore und 14 Vorlagen. Dazu kommen 184 Einsätze in der Regionalliga West (25 Tore, 22 Vorlagen) in Diensten von Rot Weiss Ahlen, Fortuna Köln, Alemannia Aachen, Lotte, Viktoria Köln - und die Sportfreunde Siegen.

Pazurek und Dej sind die Winter-Verstärkungen zwei und drei. Zuvor verpflichtete Siegen auch Georgios Mavroudis (SG Finnentrop/Bamenohl). Derweil haben Maximilian Kraft (TSV Weißtal) und Andreas Busik (Ziel unbekannt) den Verein verlassen.