Die Sportfreunde Lotte haben den zweiten Winter-Zugang präsentiert. Der letztjährige Top-Torjäger kehrt aus der Regionalliga zurück.

Vom Spitzenreiter der Regionalliga West zum Spitzenreiter der Oberliga Westfalen: Die Sportfreunde Lotte haben Leon Gino Schmidt verpflichtet. Nachdem RS bereits am Montag über den bevorstehenden Wechsel berichtet hatte, meldete der Verein am Dienstagmorgen Vollzug. Der 22-Jährige ist der zweite Winter-Neuzugang am Autobahnkreuz.

Hier ist Schmidt kein Unbekannter. Der Offensivmann lief bereits in der vergangenen Saison für SFL auf und wechselte im Sommer zum 1. FC Bocholt. Nach einem halben Jahr nimmt er den umgekehrten Weg und will Lotte dabei helfen, den ersten Tabellenplatz zu verteidigen.

Dass Schmidt den Kader von Trainer Fabian Lübbers in der Spitze und nicht nur in der Breite verstärken soll, liegt beim Blick auf seine Leistungen in den vergangenen Saison nahe. Da sammelte der gebürtige Hamburger die meisten Minuten aller Spieler im Kader und war mit elf Treffern der Top-Torschütze der Sportfreunde. Zudem bereitete er vier Treffer vor.

"Gino hat in der letzten Saison seine Qualitäten gezeigt, ist flexibel einsetzbar und wird unser Spiel noch variabler machen", freut sich Coach Lübbers über den Rückkehrer. "Wir wollen ihn jetzt schnell in eine gute körperliche Verfassung bekommen, sodass er der Mannschaft direkt helfen kann."

In Bocholt erlebte Schmidt eine durchwachsene erste Saisonhälfte. Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasste er die ersten Partien, anschließend kam er nur sporadisch zu Kurzeinsätzen. Sieben Mal lief Schmidt für den Tabellenführer der Regionalliga auf, eine Startelf-Nominierung oder eine Torbeteiligung konnte er dabei nicht aufweisen.

Jetzt möchte der beim FC St. Pauli, Eintracht Norderstedt sowie Holstein Kiel ausgebildete Angreifer in Lotte zurück zu alter Stärke finden. Zuvor hatten die Sportfreunde mit Albin Thaqi (TuS Bövinghausen) einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Niklas Kiene (Ziel unbekannt) hat den Verein derweil verlassen.