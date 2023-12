Oberliga Westfalen: Abgang beim Spitzenreiter - erste Winter-Transfers stehen fest

Bei den Sportfreunden Lotte, Spitzenreiter der Oberliga Westfalen, gibt es einen Winter-Abgang. Und auch bei einigen Konkurrenten ist schon was passiert.

Fußball wird in der Oberliga Westfalen in diesem Kalenderjahr nicht mehr gespielt, erst im kommenden Februar rollt der Ball wieder. Doch auch während der Winterpause bleibt es spannend, da am 1. Januar bekanntlich die Transferperiode beginnt.

Einen Abgang haben die Sportfreunde Lotte neulich bereits vermeldet. Der bisher stark aufspielende Tabellenführer kann in der zweiten Halbserie nicht mehr auf Niklas Kiene zählen. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger möchte bei einem anderen Verein als spielender Co-Trainer agieren.

Wo genau, das ist noch nicht bekannt. Die Sportfreunde verabschiedeten Kiene lediglich in "Richtung Norden". Von dort war der Abwehrmann erst vor der laufenden Spielzeit gekommen - vom niedersächsischen Oberligisten BSV Rehden. Achtmal spielte Kiene anschließend für Lotte, an den vergangenen neun Spieltagen kam er allerdings nur zu einem Kurzeinsatz.

Einen ungewöhnlich große Personalrochade nimmt der TuS Bövinghausen in diesem Winter vor. Der Verein ist weit vom Aufstiegsziel entfernt und trennt sich daher reihenweise von Spielern.

Wie vor einigen Tagen bekannt wurde, laufen Veith Walde, Niklas Lübcke, Migel-Max Schmeling, Moritz Brüggemann, Phil Britscho, Jeron Al-Hazaimeh, Marcel Heller, Marcus Piossek, Nico Thier, Andre Dej, Luis Ortmann, Umut Yildiz, Albin Thaqi, Bubakarry Fadika (alle Ziel unbekannt) künftig nicht mehr für die Dortmunder auf.

Um die Abgänge zu kompensieren, lud der TuS für den kommenden Dienstag (19. Dezember) zum Sichtungstraining für Spieler ab der Westfalenliga und aufwärts.

Weitere fixe Winter-Transfers der Oberliga Westfalen

Ahmed Kulalic und Lars Holm verlassen die SG Wattenscheid 09 mit unbekanntem Ziel.

Malte Hachmann verlässt die SpVgg Erkenschwick und wechselt zu Titania Erkenschwick.

Maximilian Kraft verlässt die Sportfreunde Siegen mit unbekanntem Ziel.

Oskar Wameling verlässt Eintracht Rheine und wechselt zum TuS Hiltrup.

Tim Egbers (SV Mesum), Maximilian Brüwer (DJK Mecklenbeck), Konstantin Klüner, Johan Scherr (alle Ziel unbekannt) und Guglielmo Maddente (Karriereende) verlassen den 1. FC Gievenbeck. Julian Conze (zuletzt USA) kehrt nach Gievenbeck zurück.