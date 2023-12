KFC Uerdingen: Vertragsauflösung mit einem Abwehrspieler

Der KFC Uerdingen hat den ersten Winter-Abgang zu verzeichnen. Ein Abwehrspieler hat seinen Vertrag aufgelöst.

Der KFC Uerdingen und Aaron Schreck gehen ab sofort getrennte Wege. Der im Sommer aus der U19 des SV Darmstadt 98 gewechselte Schreck hat aus privaten Gründen um eine Auflösung des Vertrags gebeten und diesem Wunsch hat der Verein entsprochen.

Der 19-jährige Abwehrspieler bestritt in dieser Saison vier Einsätze in der Oberliga Niederrhein und verbuchte ein Spiel im Niederrheinpokal.

"Wir danken Aaron herzlich für seine Zeit hier und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft", sagt KFC-Vorsitzender Marc Schürmann zur Verabschiedung.

Mit Maurice Haar wird wohl in den nächsten Wochen der nächste Abwehrspieler die Grotenburg verlassen. Er hat bereits ein Perspektivgespräch mit Sportchef und Trainer Marcus John hinter sich gebracht.

"Maurice kam proaktiv auf mich zu, weil er mit seiner Situation unzufrieden ist. Das ist auch verständlich. Wir haben ein ehrliches Gespräch geführt. Das Resultat ist, dass er im Winter sich nach einem neuen Verein umsehen wird. Maurice ist ein feiner und kluger Junge, aber sportlich wird er es bei uns in Zukunft schwer haben", erklärt John gegenüber RevierSport.

Der 28-Jährige kam im vergangenen Sommer als Kapitän des TuS Bövinghausen an die Grotenburg und hatte natürlich große Ansprüche. Und er spielte auch in den ersten acht Spielen jeweils von Beginn an. Doch es lief nicht und John stellte um. Er vertraut nun Ole Päffgen. In den letzten acht Begegnungen kam der ehemalige Westfalia-Herne-Akteur Haar nur noch zu drei Einsätzen.

Wie RevierSport erfuhr, haben auch schon die ersten Vereine Kontakt zu Haar aufgenommen. Den Abwehrspieler, der in der Innenverteidigung spielt, wird es wohl zurück nach Westfalen ziehen. Die Oberligisten SG Wattenscheid 09 und ASC 09 Dortmund zeigen großes Interesse. Für den ASC würde sprechen, dass Haar in der westfälischen Metropole lebt.