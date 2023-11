Oberliga Niederrhein: Homberg will Befreiungsschlag gegen ETB - "Kennen unsere Qualitäten"

Nach dem Sieg über die SpVg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein, gastiert der VfB Homberg am kommenden Samstag beim ETB SW Essen. Der VfB könnte klettern.

Es geht um einen möglichen Befreiungsschlag. Der VfB Homberg zeigte am vergangenen Wochenende eine Reaktion auf das missglückte Spiel gegen Ratingen und bezwang die SpVg Schonnebeck mit 2:1 auf heimischen Grund - ein tabellarisch gesehen eher überraschender Sieg für die Elf von Stefan Janßen. Der kommende Gegner, der ETB SW Essen, steht nur einen Punkt vor den Hombergern, und unterlag zuletzt gegen Kellerkind St. Tönis mit 1:2.

Im direkten Aufeinandertreffen am kommenden Samstag gilt es für beide Teams, einen Befreiungsschlag zu landen, der sie vorerst ein wenig aus dem unteren Drittel der Tabelle löst. Sowohl ETB SW Essen, als auch der VfB Homberg könnten bei einem Sieg auf einen einstelligen Tabellenplatz springen (Platz neun) und ein wenig mehr Ruhe in den Fußballalltag bringen.

Der Mann mit der Nummer zehn des VfB Homberg, Julian Bode, betont gegenüber RevierSport, wie bedeutend der 2:1-Heimerfolg für die Moral der gesamten Mannschaft gewesen ist: "Das war natürlich sehr wichtig. Wir wissen was wir können und machen müssen, um den höchstmöglichen Ertrag zu erarbeiten. Das müssen wir Woche für Woche so tun und am Samstag gegen ETB haben wir wieder die Chance das zu zeigen, was uns auszeichnet."

Jeder Einzelne kennt seine Stärken und wenn es jeder schafft diese auf den Platz einzubringen, dann haben wir als Team eine Chance gegen jeden Gegner. Julian Bode

Bode, mit sechs Toren treffsicherster Schütze des VfB Homberg, ist positiv gestimmt und glaubt fest an die Erfolgschancen: "Weil wir wissen, welche Qualität in uns steckt, ist das Ziel natürlich, alle drei Punkte auch gegen Schwarz-Weiß mitzunehmen. Wir wollen gegenüber dem Schonnebeck-Spiel nichts großartiges verändern und so auftreten wie wir es uns immer vornehmen. Jeder Einzelne kennt seine Stärken und wenn es jeder schafft diese auf den Platz einzubringen, dann haben wir als Team eine Chance gegen jeden Gegner."

Die Partie gegen den ETB SW Essen findet nicht in der eigentlichen Heimspielstätte der Essener, dem Uhlenkrug statt. Aufgrund von Umbauarbeiten müssen die Mannschaften am Samstag (25. November) ins Manfred-Scheiff-Stadion ausweichen, das Zuhause des ESC Rellinghausen.