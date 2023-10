DJK Adler Union Frintrop: Erstes Jahr Oberliga: “Wir sind nicht umsonst hier”

Vor zwei Jahren war die DJK Adler Union Frintrop noch in der Bezirksliga aktiv. Seit dieser Saison spielen sie in der Oberliga Niederrhein - und können mithalten.

In zwei Jahren von der Bezirksliga in die Oberliga. Das ist der Weg der DJK Adler Union Frintrop. Nach zwei Aufstiegen in Serie spielt die Mannschaft von Trainer Marcel Cornelissen in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein - und das recht erfolgreich.

Cornelissen und seine Frintroper genießen die neue Herausforderung: "Ich gucke mich hier im Homberger Stadion um und merke: Wir haben in einem so schönen Stadion gespielt. Vor zwei Jahren waren wir noch im Derby beim SC Frintrop zu Gast. Jetzt spielen wir in so einem Stadion in Duisburg. Das ist für uns eine wunderschöne Liga und da wollen wir gerne drin bleiben."

Seit 2019 steht der Coach an der Seitenlinie der DJK Adler Union Frintrop. In seinem ersten Jahr als Trainer wurde die Bezirksliga auf Platz fünf abgeschlossen, im Jahr darauf folgte Tabellenplatz sechs, anschließend ging es immer steil bergauf. Mit 80 Punkten und keinem verlorenen Spiel standen die Frintroper in der Saison 2020/21 an der Tabellenspitze der Bezirksliga - und stiegen somit direkt in die Landesliga auf.

Im ersten Jahr der Landesliga erreichte Cornelissen mit seiner Mannschaft den direkten Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein. Mit 14 Punkten steht die DJK Adler Union Frintrop dort nach elf Spieltagen auf dem elften Tabellenplatz. Mit dem 2:1-Auswärtssieg beim VfB Homberg am vergangenen Sonntag konnte der Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößert werden.

Wir haben diese Zweiteilung in der Liga. Die Top-Teams sind für uns zu gut, das haben wir schon mehrfach gespürt Marcel Cornelissen

Der Klassenerhalt ist das klare Ziel der Frintroper. Für den 35-jährigen Trainer sei das nicht unmöglich: "Wir haben gegen den VfB Homberg ein Sechs-Punkte-Spiel gewonnen. Dass wir solche Partien gewinnen können zeigt: Wir sind nicht umsonst hier. Das war uns vorher auch nicht klar, aber wir können in der Liga definitiv bestehen."

Mit jedem Gegner, könne es die DJK Adler Union Frintrop aber nicht aufnehmen. "Wir haben diese Zweiteilung in der Liga. Die Top-Teams sind für uns zu gut. Das haben wir schon mehrfach gespürt. Dann gibt es noch die Mannschaften auf Augenhöhe. Das klappt bisher immer ganz gut", erklärt Cornelissen.

Auf dem Papier folgt am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem KFC Uerdingen ein weiteres Top-Team. Allerdings stehen die Krefelder in der Tabelle nur einen Punkt vor den Frintropern, die auf die nächste Überraschung hoffen.