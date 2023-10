Oberliga Niederrhein: Schonnebeck gewinnt Essener Derby, Baumberg weiter an der Spitze

Am 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein siegt Tabellenführer Sportfreunde Baumberg wieder. Die SpVg Schonnebeck gewinnt das Essener Derby und bleibt in der Spitzengruppe.

Der 9. Spieltag in der Oberliga Niederrhein ist absolviert. Nachdem an Freitag und Samstag bereits vier Partien gespielt wurden, haben die letzten fünf Duelle den Spieltag komplettiert.

Die Sportfreunde Baumberg gingen als Spitzenreiter in die Partie gegen den Aufsteiger Mülheimer FC und wollten den siebten Sieg im neunten Spiel einfahren. Doch die Mülheimer machten es den Monheimern alles andere als leicht und schockten den Favoriten in Person von Anil Yildirim nach einer knappen halben Stunde. Zudem sah ein Baumberger Gelb-Rot (34.).

Mit einem Mann weniger und einem 0:1-Rückstand mussten die bis dahin ungeschlagenen Sportfreunde in die Halbzeit, konnten die Partie aber zunächst durch Robin Hömig ausgleichen, ehe Baris Sarikaya kurz vor Abpfiff (88.) den Siegtreffer erzielte. Durch das 2:1 bleibt der Tabellenführer weiter ohne Niederlage und sicherte den Platz an der Sonne.

Der erste Verfolger der Sportfreunde bleibt weiter Germania Ratingen, die den ETB Schwarz-Weiß Essen empfingen. Nach der torlosen ersten Halbzeit schlugen die Hausherren durch einen Joker zu: Der zur Halbzeit eingewechselte Daniel Nesseler brachte Ratingen mit einem Traumtor in Führung (57.).

Von da an waren die Gastgeber spielbestimmend, konnten den zweiten Treffer aber nicht nachlegen. Dennoch reichte es zum 1:0-Sieg, durch den die Ratinger an den Sportfreunden Baumberg dranbleiben und weiter drei Zähler hinter Platz eins liegen.

Straelen kämpft beim Schlusslicht - Homberg souverän

Im Essener Derby zwischen der SpVg Schonnebeck und Adler Union Frintrop erspielten sich die Gastgeber im ersten Durchgang leichte Vorteile und gingen durch einen Doppelschlag von Matthias Bloch (40.) und Calvin Küper (42.) mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel beseitigte Artur Golubytskij (77.) die letzten Zweifel am Schonnebecker Sieg vor 610 Zuschauern am Schetters Busch.

Der SV Straelen war beim SC St. Tönis gefordert und biss sich am Tabellenschlusslicht fast die Zähne aus. In der 70. Minute konnte Dacain Baraza die Gäste mit dem 1:0 erlösen. Der fünfte Sieg in den letzten sechs Spielen für den Regionalliga-Absteiger, während St. Tönis mit vier Punkten die Rote Laterne behält.

Im unteren Tabellendrittel kam es zum direkten Duell zwischen dem VfB Homberg und dem SV Sonsbeck, die vor der Partie nur ein Zähler trennte. Am Ende konnten die Duisburger die wichtigen Punkte einfahren. Beim 4:0-Heimsieg vor über 500 Zuschauern trugen sich Julian Bode (17.), Ahmad Jafari (56.), Tim Ulrich (72.) und Marcel Kretschmer (90.) in die Torschützenliste ein.