Oberliga Westfalen: Favoriten siegen - Bövinghausen und Lotte legen vor

In der Oberliga Westfalen haben sich die Favoriten am Samstag keine Blöße gegeben.

Den 6. Spieltag in der Oberliga Westfalen eröffneten zwei Partien bereits am Samstagnachmittag. Dabei gingen die zwei favorisierten Mannschaften siegreich hervor und setzten die Konkurrenz unter Druck.

Den Anfang machte TuS Bövinghausen mit dem Auswärtsspiel bei Victoria Clarholz. Die Victoria war mit vier Zählern in die Saison gestartet und findet sich im Tabellenkeller wieder, der TuS hatte die Gelegenheit, im Vergleich mit dem Rest der Spitzengruppe vorzulegen. In den Spieltag gingen gleich fünf Mannschaften mit je zehn Zählern.

Und die Dortmunder, die die Partie bei Clarholz mit 3:0 (1:0) für sich entschieden, konnten die Gelegenheit nutzen. In der ersten Halbzeit machte André Dej das 1:0 für den TuS, nach dem Seitenwechsel sah bei den Hausherren Markus Baum die Gelb-Rote Karte (54.) und Gordon Wild legte das 2:0 nach (76.). In der Schlussphase machte Bubakarry Fadika alles klar (90.), zuvor war Victoria-Spieler Julian Linnemann mit glatt Rot ebenfalls vom Platz geflogen (88.).

Seit der Auftaktniederlage gegen den ASC Dortmund ist der TuS weiter ungeschlagen. Das sagt Trainer Christian Knappmann zum Lauf seiner Mannschaft.

Lotte mit Doppelschlag in Halbzeit eins

Später griff dann auch der Tabellenführer ein und wollte den Platz an der Sonne verteidigen. Und wie die Bövinghauser machten auch die Sportfreunde Lotte ihre Hausaufgaben souverän.

Bei der SG Finnentrop-Bamenohl holten die Sportfreunde einen über weite Strecken recht ungefährdeten 5:1 (2:0)-Erfolg und zogen in der vorübergehenden Tabelle wieder am TuS Bövinghausen vorbei.

Ein Doppelschlag durch die Tore von Burinyuy Nyuydine (23.) und Marc Heider (26.) brachte die Favoriten im ersten Abschnitt auf die Siegerstraße, in Hälfte zwei erhöhte dann Max Ritter auf 3:0 (55.). Den Gastgebern gelang vor rund 250 Zuschauern immerhin der Ehrentreffer: Per Handelfmeter erzielte Phillip Hennes das zwischenzeitliche 1:3 (71.). Den Schlusspunkt setzte Tolga Özdemirs Doppelpack in der 81. und 88. Minute.

Für die SG Finnentrop-Bamenohl geht das Warten auf den zweiten Sieg nach dem Auftaktspiel bei der SG Wattenscheid somit weiter, Lotte geht nach dem Sieg mit 13 Punkten mindestens in den Sonntag als Tabellenführer.

Am Sonntag komplettieren folgende Partien den Spieltag:

SpVgg Vreden - Preußen Münster II

1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck

Türkspor Dortmund - TuS Ennepetal

Eintrach Rheine - Westfalia Rhynern

SG Wattenscheid - Spvgg. Erkenschwick

FC Brünninghausen - Sportfreunde Siegen

ASC Dortmund - TSG Sprockhövel