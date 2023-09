Oberliga: Ehemaliger Essener und Aachener Sauerland hat neuen Klub gefunden

David Sauerland, der seit dem 1. Juli 2023 vereinslos war, hat nun einen neuen Arbeitgeber gefunden.

David Sauerland, der zuletzt beim Regionalliga-West-Klub Alemannia Aachen unter Vertrag stand, kehrt zurück zu seinem Ausbildungsverein und verstärkt ab sofort die Zweitvertretung des SC Preußen Münster. Der Rechtsverteidiger überzeugte die Verantwortlichen im Probetraining.

"Wir sind super glücklich, dass das geklappt hat. David ist ein wahnsinnig guter Fußballer und zugleich ein richtig guter Typ. Er wird die Vakanz in der Führungsgruppe, die nach dem Abgang von Marius Mause entstanden ist, kompensieren", erklärt Münsters U23-Trainer Kieran Schulze-Marmeling.

Der 26-jährige Sauerland, der eine Erfahrung von 98 Regionalligaspielen und 15 Drittliga-Begegnungen mitbringt, freut sich auf die neue Aufgabe and er Hammer Straße. Er sagt: "Ich freue mich unglaublich, wieder für meine Heimatstadt Fußball spielen zu können. Als älterer Spieler werde ich versuchen, den Jungs ein wenig meiner Erfahrung der letzten Jahre weiterzugeben."

Sauerland wurde im Nachwuchs des SC Preußen ausgebildet und wechselte in die U17 von Borussia Dortmund, wo ihm anschließend auch der Sprung in die zweite Mannschaft gelang. Für die U23 des BVB bestritt er in drei Jahren 61 Partien.

Bei seiner anschließenden Station Eintracht Braunschweig kam der gebürtige Münsteraner schließlich zu 15 Drittliga-Einsätzen, bevor es zurück in die Regionalliga zu den Klubs Rot-Weiss Essen (31 Begegnungen) und Alemannia Aachen (13 Partien) ging.

Weil er seit dem Sommer 2023 vertragslos ist, stand Sauerland, der auf der rechten Seite sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld spielen kann, zuletzt im Mai auf dem Platz. Ein geduldiger Umgang mit dem Neuzugang ist Trainer Schulze-Marmeling daher besonders wichtig: "Wir werden ihn sehr behutsam ranführen und aufbauen. Sobald er bei uns im Training ist, wird er sowohl für die Spieler als auch für mich eine sehr große Unterstützung sein."

Münsters Zweitvertretung hat nach fünf Spielen in der Oberliga Westfalen neun Punkte auf dem Konto - zwei Siege und drei Remis.