Oberligist Adler Union Frintrop ist am Sonntag zu Gast beim Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg. Kann der Coup von 2021 wiederholt werden?

Adler Union Frintrop ist wohl einer der größten Außenseiter, den die Oberliga Niederrhein je gesehen hat. Nach den ersten vier Spieltagen kann aber festgehalten werden, dass der Doppel-Aufsteiger durchaus konkurrenzfähig ist.

Mit fünf Punkten erwischte der amtierende Landesliga-Meister einen soliden Start und steht tabellarisch sogar vor dem Top-Favoriten KFC Uerdingen. Die einzige Liga-Niederlage setzte es gegen den SV Sonsbeck (0:2). Was sichtbar wurde: In der Oberliga werden die individuellen Fehler konsequenter bestraft als in den vorherigen Jahren.

Viele Fehler darf sich die Wasserturm-Elf auch am kommenden Spieltag (10. September, 15 Uhr) nicht erlauben. Dann gastiert Frintrop beim unangefochtenen Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg. Baumberg hat bislang alle vier Spiele gewonnen – bei einem Torverhältnis von 10:2 – und konnte sich bereits ein Fünf-Punkte-Polster auf Tabellenplatz zwei erarbeiten.

"Wir wollen jedes Spiel in der Oberliga genießen. Baumberg verfügt über einen sehr starken Kader mit einigen überdurchschnittlich guten und erfahrenen Spielern. Wir müssen einen guten Tag erwischen. Wichtig ist, dass wir eine große Laufbereitschaft und Zweikampfstärke zeigen und so oft wie möglich unsere Tugenden im Spiel einsetzen", betont Adler Union-Sportchef Hansi Wüst.

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit wird Frintrop mit einem gemeinsamen großen Fanbus zu einem Auswärtsspiel reisen und hofft auf zahlreiche Unterstützung im rund 60 Kilometer entfernten Monheim. Abfahrt ist am Sonntag um 12.30 Uhr.

Dass Baumberg so einen starken Start erwischte, ist keine große Überraschung. Schließlich landete der Oberligist seit der Saison 2017/18 immer auf einem einstelligen Tabellenplatz, 2019 wurden sie sogar Vizemeister. Den letzten Vergleich der beiden Teams konnte aber Adler Union Frintrop für sich entscheiden. Vor zwei Jahren schaltete der damalige Bezirksligist den Favoriten im Niederrheinpokal mit 2:1 nach Verlängerung aus.

Ich bin schon wieder individuell am Trainieren. Mein Ziel ist es, pünktlich zum Derby gegen den ETB wieder fit zu sein. Dafür werde ich alles investieren. Yannick Reiners

Torschütze zum 1:0: Yannick Reiners. Der Top-Torjäger und letztjährige Torschützenkönig (30 Saisontore) wird am Sonntag bei der Neuauflage nicht mitwirken können, weil er an einer Bänderverletzung laboriert.

Bereits die vergangenen beiden Pflichtspiele hatte der 2,04-Meter-Mann, der in seiner Seniorenkarriere für Frintrop in 170 Partien 125 Treffer erzielte, verpasst. "Ich bin schon wieder individuell am Trainieren. Mein Ziel ist es, pünktlich zum Derby gegen den ETB (17. September, Anm. d. Red.) wieder fit zu sein. Dafür werde ich alles investieren", zeigt sich Reiners zuversichtlich.