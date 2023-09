KFC Uerdingen: Pleite beim Letzten, acht Punkte Rückstand auf Platz eins

FC Viktoria Köln 19:30 DSC Arminia Bielefeld 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der Aufstiegsfavorit wackelt früh in der neuen Saison in der Oberliga Niederrhein. Der KFC Uerdingen kommt nicht in Tritt.

Auch der KFC Uerdingen hat sich den Start in die Oberliga Niederrhein komplett anders vorgestellt. Im vierten Spiel gab es die zweite Niederlage. Diesmal unterlag die Mannschaft von Trainer Marcus John dem bisherigen Schlusslicht SC St. Tönis mit 1:2 (0:1). Dabei hatte der KFC die ersten Gelegenheiten durch Maik Odenthal und ANgreifer Pascal Weber. Doch diese wurden nicht genutzt, besser machten es die bis zu dieser Partie punktlosen Gastgeber. Johann Noubissi Noukumo war nach 36 Minuten zur Stelle und schockte den Favoriten. Kurz darauf legten die Hausherren beinahe nach, doch es ging mit dem 1:0 in die Kabine. Nach der Pause setzte St. Tönis das nächste Ausrufezeichen. Nach dem Treffer von Dominik Dohmen rannte der KFC einem 0:2 hinterher. Wobei fast einem 0:3, denn die Uerdinger ließen kurz nach dem zweiten Tor zwei weitere Großchancen zu. Diese überstanden sie, auf der anderen Seite trafen sie durch Florian Abel nur die Latte, es blieb beim 2:0 für die Gastgeber. Nach 75 Minuten wurde es doch noch einmal spannend, denn der eingewechselte Gianluca Rizzo traf zum 1:2 - Uerdingen konnte sich bedanken, dass St. Tönis den Sack nicht zubekam. Doch trotz einer letzten Offensive kam der KFC nicht mehr zum 2:2 - der Fehlstart ist perfekt. Weiter geht es für St. Tönis am Sonntag (10. September, 15 Uhr) bei Hamborn 07. Der KFC Uerdingen spielt am Tag zuvor (9. September, 18 Uhr) zuhause gegen den TVD Velbert. So spielten St. Tönis und der KFC Uerdingen St. Tönis: Sell - Alexiou, Esposito (62. Horster), Pohlig, Stiels - Withofs, Dohmen - Kaiser, Knops, Krajac - Noukumo KFC Uerdingen: Udegbe - Blum, Haar, Härtel, Päffgen (84. Schlösser) - Abel, Gonda (77. di Gaetano) - Simoes-Ribeiro, Talarski (70. Klein), Odenthal - Weber (46. Rizzo) Tore: 1:0 Noukumo (36.) , 2:0 Dohmen (54.) , 2:1 Rizzo (75.) Zuschauer: 1.432 Schiedsrichter: Felix May (Solingen)

