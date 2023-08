VfB Homberg: Früherer U19-Kapitän des MSV Duisburg kommt

Der VfB Homberg hat vor dem Start der Oberliga-Saison einen weiteren Neuzugang vermeldet. Es handelt sich um ein Ex-Talent des MSV Duisburg.

Von 2014 bis 2022 durchlief Henrik Scheibe den Nachwuchs des MSV Duisburg. Ein Jahr später kehrt er zurück in die Stadt - allerdings nicht zu den Zebras, sondern zum VfB Homberg.

Beim Verein aus der Oberliga Niederrhein hat der 20 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet. Das machte der VfB am Dienstagmorgen offiziell und wünschte dem Neuzugang eine "verletzungsfreie, sportlich erfolgreiche und rundum erfreuliche Zeit am Homberger Rheindeich".

Scheibe kommt aus der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel zu den Gelb-Schwarzen. Dorthin war er im vergangenen Sommer gewechselt. Bei den Norddeutschen erlebte der Abwehrmann ein durchwachsenes Jahr. Scheibe sammelte 251 Spielminuten in der Regionalliga Nord, verteilt auf elf Einsätze. Nur dreimal gehörte er zur Startelf.

Kiels U23 war die erste Seniorenstation für Scheibe. In seinem letzten Juniorenjahr hatte er die U19 des MSV noch als Kapitän aufs Feld geführt und in 15 Einsätzen in der A-Junioren Bundesliga beachtliche fünf Treffer erzielt. Einen Profivertrag erhielt er nicht. Jetzt setzt Scheibe seine noch junge Laufbahn beim VfB fort, der am Sonntag den KFC Uerdingen zum ersten Spieltag der Oberliga-Saison empfängt (18 Uhr, RS-Liveticker).

VfB Homberg: Transfers im Überblick

Zugänge: Henrik Scheibe (Holstein Kiel II), Nick Noah Redam (RW Oberhausen U19), Luca Kazelis (FC Kray), Jonas Haub (TVD Velbert), Julian Bode (SF Hamborn), Marcel Kretschmer (KFC Uerdingen), Heni Ben Salah (SV Straelen), Bilal Akhal (ETB SW Essen), Pierre Nowitzki (Ratingen 04/19), Nermin Badnjevic (Spvg Schonnebeck), Motoki Fukushima (unbekannt)

Abgänge: Tim Füten (GSG Duisburg), Konstantinos Moulas (AS Rodos), Georgios Touloupis (Ratingen 04/19), Dennis Abrosimov (FC Kray), Pablo Overfeld (Southern Mocs), Clinton Asare (RW Ahlen), Taoufiq Naciri (TuRU Düsseldorf), Noah Schulz (FC Kray), Ahmed-Malik Uzun (Mülheimer FC), Johannes Sabah (SF Lotte), Samuel Owusu Addai (ETB SW Essen), Mahame Dianka, Armel-Aurel Nkam (beide unbekannt)