KFC Uerdingen: Mittelfeldspieler kommt, Sieg im Testspiel - Trainingsplatz-Situation nervt John

Der KFC Uerdingen hat am Sonntag (6. August) seine Saisoneröffnung gefeiert. Neben einem Testspiel-Sieg konnten die Fans auch einen neuen Mann begutachten.

Rund 1000 Fans waren in die Grotenburg gekommen, um die neue Mannschaft des KFC Uerdingen kennenzulernen. Neben einer Vorstellung, inklusive Autogrammen, konnten die Anhänger der Blau-Roten ihr Team auch auf dem Rasen unter die Lupe nehmen.

Der KFC absolvierte seine Generalprobe vor dem Oberliga-Niederrhein-Ligastart am Sonntag (13. August, 18 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfB Homberg gegen die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Mit 5:2 (Torschützen: Hinata Gonda, Maurice Haar, Pascale Talarski, Maik Odenthal und Furkan Baydar, Anm. d. Red.) gewannen die Schützlinge von Trainer und Sportchef Marcus John.

"Wir waren total effektiv und haben ein gutes Spiel gemacht. Die Gladbacher sind ja eine sehr gute Regionalligamannschaft. Auf diesem Auftritt lässt es sich auf jeden Fall aufbauen", meinte John gegenüber RevierSport.

Mit dabei war auch Justin Klein. Am Sonntagabend gaben die Krefelder dann auch die Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers bekannt. Klein, der auf 40 Regionalligaspiele verweisen kann, stand zuletzt beim TuS Koblenz unter Vertrag und absolvierte in der Saison 2022/2023 24 Begegnungen, in denen er sechs Treffer erzielte.

Bei einem Spieler haben wir unser Angebot zurückgezogen. Da wollte doch wirklich jemand wegen 50 und 100 Euro nachverhandeln. So einen Charakter benötigen wir nicht in unserem Kader Marcus John

John: "Justin hat in seinen Testspieleinsätzen und im Training überzeugt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn nun unter Vertrag nehmen und uns nochmal verstärken konnten."

Zuletzt handelte sich der KFC auch drei Spieler-Absagen ein. "Bei einem Spieler haben wir unser Angebot zurückgezogen. Da wollte doch wirklich jemand wegen 50 und 100 Euro nachverhandeln. So einen Charakter benötigen wir nicht in unserem Kader", verriet ein verärgerter John.

Ärger ist ein gutes Stichwort. Denn so langsam ist der John von der Trainingsplatz-Situation genervt. Die Uerdinger fahren die ganze Woche durch Krefeld, um ihre Trainingseinheiten zu absolvieren. "Wir sind Montags und Dienstags in Oppum, am Mittwoch haben wir frei, am Donnerstag sind wir beim VfB Uerdingen und am Freitag in der Grotenburg. Das ist auf Dauer kein Zustand. Da müssen wir gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Lösung finden", betont John.