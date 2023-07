Cranger Kirmes Cup: Diese Mannschaften schielen bereits aufs Halbfinale

Der Cranger Kirmes Cup 2023 ist in vollem Gange. Einige Mannschaften dürfen sich bereits große Hoffnungen auf das Halbfinale machen.

Der diesjährige Cranger Kirmes Cup ist bislang ein voller Erfolg. Jeweils vier Mannschaften in zwei Gruppen kämpfen um den Pokal. Allein das Vorrundenspiel der SpVgg Erkenschwick gegen den SV Wacker Obercastrop lockte gut 500 Zuschauer ins Dr. Jovanovic-Glück-Auf-Stadion vom Ausrichter SV Sodingen.

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Gruppen werden ins Halbfinale des Turniers einziehen. Obwohl erst drei Spieltage absolviert sind, haben sich besonders drei Mannschaften bereits komfortable Ausgangssituationen erarbeitet, darunter ein Überraschungskandidat.

In der Gruppe A bestehend aus dem SV Sodingen, dem DSC Wanne-Eickel, dem SV Wanne 11 und den Sportfreunden Wanne-Eickel führt der DSC Wanne-Eickel die Tabelle derzeit mit vier Punkten an.

Das Eröffnungsspiel zwischen dem SV Sodingen und dem DSC Wanne-Eickel endete mit 1:1. Im zweiten Spiel der Vorrunde schlug der DSC den Stadtrivalen von den SF Wanne-Eickel mit 7:3 und sprang dadurch zumindest vorerst an die Spitze, während die Sportfreunde mit null Zählern bereits ausgeschieden sind.

Am Mittwochabend werden auch die anderen beiden Teams der Gruppe A ihr zweites Spiel bestreiten. Sollte der SV Sodingen verlieren, wäre es für den Ausrichter bereits in der Vorrunde so gut wie vorbei. Der SV Wanne 11 belegt derzeit den zweiten Rang in der Tabelle und setzte sich im ersten Gruppenspiel 3:2 gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel durch. Für Wanne 11-Trainer Franko Pepe wäre der Einzug ins Halbfinale „ein Riesenerfolg”.

In der Gruppe B bestehend aus Oberligist TuS Ennepetal und Oberliga-Aufsteiger SpVgg Erkenschwick sowie dem SV Wacker Obercastrop mit Weltmeister Kevin Großkreutz und dem FC Altenbochum hat die SpVgg Erkenschwick nach dem 2:2 gegen Obercastrop und dem 3:1-Erfolg gegen Ennepetal mit vier Zählern die Nase vorn.

Besonders im Hinblick auf den zweiten Platz wird es am Mittwochabend spannend. Dann nämlich spielt der Gruppenletzte FC Altenbochum gegen Wacker Obercastrop und die Dortmunder haben gute Chancen, den Favoriten vom TuS Ennepetal durch einen Sieg von dieser Position zu verdrängen.