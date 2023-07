SpVgg Erkenschwick: 269 Einsätze - nächster Neuzugang ist ein Oberliga-Urgestein

Die Spielvereinigung Erkenschwick hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Es handelt sich um einen Rückkehrer mit reichlich Oberliga-Erfahrung.

Nach dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen hat die SpVgg Erkenschwick den siebten Neuzugang verkündet. Es handelt sich um Philipp Rosenkranz, der jede Menge Erfahrung in die Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller bringt.

Der 36 Jahre alte Defensivspezialist kann bereits auf 269 Einsätze in der Oberliga Westfalen zurückblicken. Nur zwei Spieler bestritten mehr Partien seit der Wiedereinführung dieser Spielklasse im Jahr 2012: Marvin Weusthoff (306) und Robin Gallus (295) vom TuS Ennepetal.

Rosenkranz wechselt vom ASC Dortmund an den Stimberg. Hier ist der Routinier bei weitem kein Unbekannter. Er trug bereits zu Jugendzeiten das Trikot der Spielvereinigung und war ab 2011 fünf Jahre lange Teil des Seniorenteams. 131-mal stand Rosenkranz bereits für Erkenschwick auf dem Rasen. 2016 wechselte er zum ASC, jetzt kehrt der Innenverteidiger von den Aplerbeckern zurück.

Das freut Markus Pazurek, den zweiten Vorsitzenden der Erkenschwicker: "Philipp hatte bei uns eine sehr erfolgreiche fußballerische Zeit. Den meisten Fans wird er als zweikampfstarker Mentalitätsspieler in Erinnerung geblieben sein", sagt er in einer Mitteilung des Vereins. "Nun freut es uns sehr, dass er nochmal an seine alte Wirkungsstätte zurückkommt und unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung weiterhelfen kann."

Sein Debüt hat Rosenkranz bereits gefeiert. Er kam am Wochenende in einem Testspiel zum Einsatz - und erzielte prompt einen Treffer für seinen neuen, alten Klub.

SpVgg Erkenschwick: Transfers im Überblick

Zugänge: Philipp Rosenkranz (ASC Dortmund), Mike Jordan (FC Marl), Anjo Wilmanns, Nico Berghorst (beide Lüner SV), David Sdzuy (DSC Wanne-Eickel), Lennard Isensee (TuS Haltern U19) und Daniel Schürmann (Westfalia Kinderhaus)

Abgänge: Dennis Weßendorf, Steffen Heine (beide BW Westfalia Langenbochum), Tim Forsmann (Sportfreunde Stuckenbusch), Philipp Amft (SV Vestia Disteln), Skandar Soltane (DSC Wanne-Eickel)