Adler Union Frintrop: Erfahrener Oberliga-Torwart unterschreibt - Das sagt Hansi Wüst über das Ziel

Adler Union Frintrop hat seinen neuen Zugang für die Saison 2023/2024 vorgestellt. Es handelt sich um einen erfahrenen Oberliga-Torwart.

Vor wenigen Tagen berichtete RevierSport, dass Adler Union Frintrop und Stefan Jaschin in Zukunft zusammenarbeiten werden. Nun bestätigte Hansi Wüst, Sportchef des Oberliga-Aufsteigers, die Verpflichtung des Torhüters.

"Stefan ist so eine Personalie, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Aber wir haben diese Möglichkeit nun besessen und sie auch ergriffen. Das kann immer wieder mal passieren. Für uns ist Stefan ein echtes Kaliber", erklärt Wüst, der zurzeit auf Fuerteventura seinen Urlaub genießt, gegenüber RevierSport.

Der Erfolgsmanager schiebt aber sofort hinterher: "Die Jaschin-Verpflichtung bedeutet aber nicht, dass Stefan automatisch die Nummer eins sein wird. Nils Reiners ist unser Aufstiegstorwart und leistet hier am Wasserturm tolle Arbeit im Kaste. Die Vorbereitung und der Trainer werden dann entscheiden, wer am 1. Spieltag in unserem Tor steht."

Der 24-jährige Jaschin spielte in der vergangenen Saison für den ETB Schwarz-Weiß Essen und hütete in der Oberliga insgesamt 60 Mal das Gehäuse. Der gebürtige Bochumer Jaschin, der im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen und VfL Bochum ausgebildet wurde, stand im Seniorenbereich auch schon beim 1. FC Bocholt, SV Schonnebeck, FC Kray und SV Straelen unter Vertrag.

Jaschin ist dann nach Raúl Sossong (Westfalia Herne), Noah Karthaus (TuS Sinsen), Dustin Hoffmann (Spielvereinigung Schonnebeck), Tim Heinsen (SSV Buer), Phil Kappler (FC Kray U19), Dominik Stukator (BV Rentfort), Joel Zwikirsch (Arminia Klosterhardt) und Leutrim Alimusay (zuletzt vereinslos) der neunte Zugang.

"Wir sind eigentlich komplett. Aber in diesem Geschäft weiß man nie, was passiert. Mit Jaschin haben wir ja auch nicht gerechnet. Wenn uns noch ein spannender Spieler über den Weg läuft, dann werden wir uns vielleicht mit ihm beschäftigen", sagt der 70-jährige Wüst.

Und wie lautet das Saisonziel des Aufsteigers? Wüst antwortet: "Wir sind jetzt zweimal aufgestiegen, da sollten wir uns in der Oberliga erst einmal damit beschäftigen uns zurechtzufinden und natürlich den Klassenerhalt zu schaffen. Für uns wird jedes Spiel ein Highlight. Wir freuen uns sehr, dass wir als Adler Union Frintrop in dieser attraktiven Liga mitmischen dürfen", antwortet Wüst.