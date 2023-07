SC St. Tönis: Neuer Co-Trainer und fünf Neuzugänge für Trainer Thamm

Für den SC St. Tönis geht es auch in der neuen Saison um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein. Das sagt Trainer Alexander Thamm zum Vorbereitungsstart.

Auch beim SC St. Tönis ist die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Oberliga Niederrhein gestartet. In der Vorsaison schloss der Sportclub mit je 13 Siegen und Niederlagen ab, drei Punkte vor den Abstiegsplätzen.

"Das oberste Ziel ist es, schnellstmöglich drei Mannschaften hinter uns zu lassen. Dieses Ziel hat jeder einzelne", will Trainer Alexander Thamm auch in der neuen Spielzeit in erster Linie in der Liga bleiben. "Ob und welches Ziel wir uns darüber hinaus setzen bespreche ich mit der Mannschaft, da braucht es aber noch ein paar Wochen. Die erste Hauptaufgabe ist der Klassenerhalt."

Der Startschuss für diese Mission ist mit dem Auftakt in die Vorbereitung gefallen, das Programm der nächsten Wochen ist neben "Tank auffüllen" klar: "Das allerwichtigste ist es, als Mannschaft zusammenzuwachsen", erklärt Thamm, dessen Mannschaft im Sommer weitestgehend zusammenblieb. "Da mache ich mir aber auch keine Gedanken, es kommen nur fünf Neuzugänge, die Personalplanungen sind soweit abgeschlossen. Die Neuen passen charakterlich alle einwandfrei, also gehe ich davon aus, dass die Findungsphase schnell abgeschlossen ist."

In der Liga sieht Thamm, der mit David Sfarzetta einen weiteren Co-Trainer in seinem Team begrüßen darf, den KFC Uerdingen als stärksten Aufstiegsaspiranten. "Ich denke, dass sie aus dem letzten Jahr gelernt haben. Sie haben große Veränderungen auf der Trainerbank und in der Mannschaft vorgenommen, das ist schon ein Top-Favorit", schätzt Thamm, sieht aber viele starke Mannschaften in den oberen Tabellenregionen. "Ich denke aber auch, dass TVD Velbert, ETB Schwarz-Weiß Essen, Hilden und Ratingen alle da oben mitmischen werden. Auch Straelen kann nach dem Umbau eine positive Überraschung geben."

"Das sind aber Regionen, wo wir uns nicht groß mit beschäftigen. Wir versuchen, dort den ein oder anderen Dreier zu holen", bemerkt der 40-Jährige und ergänzt: "Bei mir und der Mannschaft liegt der Fokus auf uns, nur das können wir beeinflussen."

Das erste Testspiel der Saisonvorbereitung wird der SC St. Tönis am Samstag (8. Juli, 17 Uhr) bei Bezirksligist Sportfreunde Neuwerk absolvieren.

Neuzugänge: Morten Heffungs (Union Nettetal), Lennard Kaiser (Mülheimer SV), Maximilian Pohlig (FC Viersen), Yeongmuk Choi, Michael Sperling (beide SG Unterrath).