ETB SW Essen: Fix! RWE-Stürmer unterschreibt Vertrag am Uhlenkrug

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist am Wochenende auch in die Sommervorbereitung gestartet. Mit dabei war ein neuer Stürmer.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen wird mit einer jungen und talentierten Mannschaft in die kommende Oberliga-Saison starten.

In dieses Profil passt auch ETB-Neuzugang Timur Mehmet Kesim hervorragend, der vom Kooperationspartner Rot-Weiss Essen an den Uhlenkrug wechselt. Der Stürmer löste seinen Vertrag an der Hafenstraße auf und unterschrieb nun im Essener Süden. RevierSport hatte diesen Wechsel bereits vor einigen Tagen angekündigt.

Der 19-jährige Angreifer spielte seit 2015 für die Jugendteams der Rot-Weissen und ist seit einem Jahr Seniorenspieler. In der abgelaufenen Spielzeit war er an die SG Wattenscheid 09 ausgeliehen und bestritt dort zwölf Spiele in der Regionalliga West, in denen ihm ein Treffer gelang. Als damaliger U19-Spieler durfte er auch schon dreimal für RWE in der Regionalliga auflaufen.

"Ich kenne Damian Apfeld aus der U19 von RWE und hatte schon früher einen guten Draht zu ihm. Wir standen schon vor einem Jahr in Kontakt, aber dann bin ich ja zu Wattenscheid 09 gegangen. Mir war klar, dass ich in der nächsten Saison bei RWE kaum spielen würde. Ich bin jung und weiß, dass ich spielen muss, um mich weiterzuentwickeln. Deswegen habe ich dann auch Kontakt zu Damian aufgenommen. Ich habe letztes Jahr einige Spiele am Uhlenkrug gesehen und der ETB hat eine gute Truppe. Ich kannte dort schon einige Spieler, komme aus dem Ruhrgebiet und deshalb passt der Wechsel perfekt", erklärt Kesim.

Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und glauben, dass er uns extrem weiterhelfen wird, wenn er fit bleibt. Damian Apfeld

Weiter sagt er: "Mein Ziel ist, in der nächsten Saison verletzungsfrei zu bleiben und mich weiterzuentwickeln. Ich möchte mich fußballerisch und in allen anderen Bereichen beim ETB verbessern. Natürlich will ich als Stürmer viele Tore schießen. Ich erhoffe mir, dass wir mit unserer Mannschaft wieder oben mitspielen. Wir haben ein Team mit viel Qualität, und wenn wir gesund bleiben, uns weiterentwickeln und das Beste aus uns herausholen, werden wir auch vorne dabei sein." ETB-Coach Damian Apfeld sagt über seinen neuen Stürmer: "Mehmet ist ein typischer Strafraumstürmer. Sein präziser Torabschluss und gutes Kopfballspiel gehören sicherlich zu seinen größten Stärken. Für mich ist 'Memo' kein Unbekannter, da wir schon in der U19 von RWE zusammengearbeitet haben. Durch die Leihe von Rot-Weiss nach Wattenscheid in der letzten Saison, konnte er in seinem ersten Seniorenjahr Regionalligaluft schnuppern. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und glauben, dass er uns extrem weiterhelfen wird, wenn er fit bleibt."