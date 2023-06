Sportfreunde Siegen: Nächster Zugang aus der Regionalliga - sechs weitere Abgänge

Die Sportfreunde Siegen haben den nächsten Neuzugang verkündet. Es ist schon der fünfte Spieler, der vom Stadtnachbarn kommt.

Mit Ach und Krach hatten sich die Sportfreunde Siegen am Ende einer turbulenten Saison gerettet. Der Traditionsklub geht auch in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen an den Start - und will dann wieder in sonnigere Tabellenregionen.

Damit das gelingt, wird der Kader in diesem Sommer umgebaut, es gibt einen Umbruch beim Team von Trainer Patrick Helmes. Inzwischen steht der neunte Neuzugang fest: Kevin Krumm kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn ins Leimbachtal.

Der Linksverteidiger ist bereits der fünfte Spieler, der vom Stadtnachbarn zu den Sportfreunden wechselt - was nach dem freiwilligen Rückzug der Käner nicht wirklich überraschend ist.

Krumm erklärt: "Ich möchte gerne weiterhin höherklassig in der Region spielen und habe zusätzlich die Möglichkeit, neben dem Fußball ins Berufsleben einzusteigen - das war mir sehr wichtig."

Der 26-Jährige verbrachte die vergangenen drei Jahre bei Kaan-Marienborn und stieg mit dem Verein im letzten Sommer in die Regionalliga auf. 18 Partien bestritt er in der abgelaufenen Saison, über weite Strecken war er gesetzt.

SF Siegen: Neun Zugänge und zehn Abgänge

Nun geht es für ihn mit Siegen in der Oberliga weiter. "Von der neuen Saison erwarte ich sehr viel", betont der Neuzugang. "Ich freue mich auf einen tollen Verein, eine super Mannschaft und vor allem viele Fans im Rücken, sodass wir hoffentlich einiges erreichen können."

Und das gemeinsam mit seinen bisherigen Teamkollegen Mats-Lukas Scheld, Arthur Thomas, Daniel Waldrich und Julian Bibleka, die ebenfalls bei den Sportfreunden unterschrieben haben. Zudem hat der Verein Maximilian Kraft (TSV Weißtal), Rikuhei Nabesaka, Lars Schardt (beide TuS Erndtebrück), Marvin Hartmann (TSV Steinbach II) verpflichtet.

Demgegenüber stehen aktuell zehn Abgänge - sechs davon verkündeten die Siegener vor wenigen Tagen. Es handelt sich um Marcel Mosch, Marcel Becker, Moritz Brato, Leandro Fünfsinn, Till Hilchenbach und Julian Jakobs.

Wo sie ihre künftig spielen, ist noch unbekannt. Bisher steht nur fest, dass Fünfsinn zum Absteiger TuS Erndtebrück wechselt - genau wie zuvor schon Niklas Pirsljin und Benit Dinaj. Bereits bekannt war außerdem, dass es Arda Nebi zur SG Wattenscheid zieht und Furkan Yilmaz künftig für die zweite Mannschaft des TSV Steinbach aufläuft.