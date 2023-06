Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck hat den siebten Sommerzugang unter Dach und Fach gebracht. Der neue Mann kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Die Personalplanungen der Spielvereinigung Schonnebeck laufen auf Hochtouren. In der kommenden Saison werden viele neue Spieler am Schetters Busch auflaufen.

Bislang gab der Verein sechs Zugänge offiziell bekannt: Yannick Geisler (SSVg Velbert), Nico Wolters (Cronenberger SC), Torben Simon (Holzwickeder SC), Aaron Oteng-Appiah (FC Kray), Lukas Korytowski (Borussia Mönchengladbach U19) und Marius Heck (TVD Velbert) wechseln allesamt zum Essener Oberligisten und Trainer-Urgestein Dirk Tönnies.

Am Donnerstagmorgen verkündete Schonnebeck dann den siebten Neuzugang. Die Schwalben haben Joshua Yeboah vom Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen verpflichtet. Der 20-jährige Offensivspieler absolvierte in der laufenden Oberliga-Saison 24 Spiele (zwei Tore) für die Krefelder und kam auch in der Abstiegssaison des KFC in der Regionalliga West zwölfmal zum Einsatz.

Ausgebildet wurde der Rechtsfuß in der Jugend bei Rot-Weiss Essen. Von 2015 bis 2019 trug er das Trikot von RWE und spielte dort auch in der Junioren-Bundesliga. Ab dem Sommer schnürt Yeboah dann die Schuhe für die Spielvereinigung Schonnebeck.

Der 20-Jährige ist heiß auf seine neue Herausforderung: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe hier in Schonnebeck und bin bereit, die Chance zu nutzen um dem Team zu helfen und zu zeigen, was ich drauf habe."

Trainer Tönnies zeigt sich überzeugt, dass Yeboah ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden kann: "Wir sind sehr glücklich, dass Josh sich für uns entschieden hat. Er hatte ja auch Angebote von anderen Klubs. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der über ein enormes Tempo und ein sehr starkes 1-gegen-1 verfügt. Mit seiner Spielweise passt er genau in unser Anforderungsprofil für die kommende Saison."

Neben den sieben Zugängen, werden insgesamt elf Akteure in der nächsten Spielzeit nicht mehr dem Aufgebot der Schwalben angehören: Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Marwin Studtrucker (Karriereende, wird Co-Trainer in Schonnebeck), Calvin Küper (VfB Speldorf), Louis Jozek (SSV Buer), Wilfried Sarr (FC Kray), Dustin Hoffmann (Adler Union Frintrop), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Luca Nikolai (USA), Kingsley Sinclair (Rückkehr nach Neuseeland), Leon Willems und Vojno Jesic (beide Ziel unbekannt) verlassen Schonnebeck zum 30. Juni 2023.