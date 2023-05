KFC Uerdingen: Dritter Neuzugang für die kommende Saison ist fix

Dritter Neuzugang für den KFC Uerdingen: Ein junger Abwehrmann aus der eigenen Jugend hat einen Seniorenvertrag unterzeichnet.

Beim KFC Uerdingen wird nach der verkorksten laufenden Saison ein größerer Umbruch im Sommer erwartet. Der künftige Trainer und Sportchef Marcus John treibt die Kaderplanung im Hintergrund bereits voran - und hat jetzt einen dritten Zugang für die nächste Spielzeit fix gemacht, der den Verein allerdings schon bestens kennt.

Denn Anton Riegert wird aus der eigenen U19 übernommen. Der 18-Jährige hat sich mit guten Leistungen in der A-Junioren Niederrheinliga und beim Training der ersten Mannschaft für einen Seniorenvertrag empfohlen. Seinen ersten Oberliga-Einsatz hat der Defensivspieler bereits absolviert (Ende April beim 2:0-Sieg gegen TuRU Düsseldorf). Ab Sommer gehört Riegert, der schon seit 2016 im Nachwuchs der Krefelder spielt, fest zum Kader.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Anton einen Spieler aus der eigenen Jugend verpflichten und hochziehen können, der bereits in den letzten Monaten in den Trainingseinheiten zu überzeugen wusste und nun auch sein Debüt in der Oberliga feiern konnte", lobt John den Youngster in einer Mitteilung des Vereins. "An ihm werden wir in Zukunft noch Freude haben."

Damit ist der dritte Zugang nach Maurice Haar (TuS Bövinghausen) und Fabio Di Gaetano (TVD Velbert) fix. Weitere werden bald hinzukommen - etwa Dimitrios Touratzidis vom FC Wegberg-Beeck, der vor einem Wechsel an die Grotenburg stehen soll.

KFC Uerdingen: Einige Personalentscheidungen fix

Zudem laufen die Verträge von Robin Udegbe, Levan Kenia, Maximilian Funk, Pascale Talarski, Kai-Bastian Evers, Pascal Weber und Alexander Lipinski über den Sommer hinaus. Das gilt auch für Kevin Weggen, Maik Odenthal, Charles Atsoina und Philipp Meißner, die aber keine sportliche Zukunft in Uerdingen haben dürften.

Als Abgänge stehen bislang Babacar M'Bengue, Shun Terada, Sander Rau, Timo Meißner, Payal Safarpour-Malekabad, Daniel Francis, Joshua Yeboah, Ryo Iwata, Younes Mouadden Christian Schwieren und Hun Brandon Danh Do (alle Ziel unbekannt) fest.