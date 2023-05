FC Gütersloh feiert den Aufstieg: "Das ist Geschichte für den Verein und für die Stadt"

Der FC Gütersloh hat mit einem 2:0-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt gemacht. Trainer Julian Hesse war nach dem Spiel emotional.

Ausgelassene Feierstimmung beim FC Gütersloh. Vier Spieltage vor Schluss in der Oberliga Westfalen sicherten sich die Ostwestfalen nach 19 Jahren in der Oberliga den Aufstieg in die Regionalliga West. Im prallgefüllten Heidewaldstadion konnte Gütersloh einen 2:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Lotte bejubeln.

Als die Partie dann abgepfiffen wurde, gab es bei allen Beteiligten kein Halten mehr.

Cheftrainer Julian Hesse ließ seinen Emotionen freien Lauf: "Ich bin emotional total überwältigt. Es ist unbeschreiblich, was der Aufstieg den Menschen hier bedeutet. Vielen Dank für die Unterstützung, vor allem in den schwierigen Momenten und einen unfassbaren Dank an die Mannschaft. Was sie in den letzten Monaten abgerissen hat, das ist einfach Geschichte für den Verein und für die Stadt".

Dass es in dieser Saison endlich mit dem Aufstieg für die Gütersloher geklappt hat, hängt besonders mit der überragenden Performance in der Rückrunde zusammen. Mit dem Sieg gegen Lotte konnten die Grün-Weißen die letzten elf Partien allesamt für sich entscheiden, in diesem Kalenderjahr sind sie sogar noch ungeschlagen.

Hesse erklärte die Gründe für den Erfolg seiner Truppe: "Ich glaube, dass wir in den schwierigen Momenten einfach eng zusammengerückt sind und es hinbekommen haben, nur auf uns zu schauen. Wir haben sehr hart an uns gearbeitet und uns im Endeffekt die Momente erarbeitet. Es war über die gesamte Spielzeit eine unglaubliche Energieleistung."

Neben der ausgelassenen Freude über den Aufstieg seiner Mannschaft war Hesse auch glücklich über die Stimmung im Stadion, nachdem er die fehlende Unterstützung von den Rängen in den vergangenen Spielen noch kritisierte.

Ich bin einfach dankbar, ein Teil von dem Ganzen sein zu dürfen Julian Hesse

2753 Zuschauer, darunter prominente Gäste wie der Kultkicker Ansgar Brinkmann, sorgten für eine begeisternde Atmosphäre: "Ein Heimaufstieg ist etwas ganz Besonderes. Dazu war es diesmal mit Abstand die beste Stimmung, die ich hier in meiner vierjährigen Amtszeit erlebt habe", schwärmte der 34-Jährige.

Der Abend in Gütersloh dürfte auf jeden Fall noch lang werden, in einer nahgelegenen Gaststätte werden die Sektkorken knallen: "Ums Feiern habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, weil es mir einfach wichtig ist, den Moment hier zu genießen. Ich bin einfach dankbar, ein Teil von dem Ganzen sein zu dürfen", freute sich der Trainer des FC Gütersloh.