TuRU: Oberliga-Urgestein vor Abstieg und ohne Hauptsponsor - Präsident mit Klartext

TuRU Düsseldorf steht kurz vor dem ersten Abstieg aus der heutigen Oberliga Niederrhein. Präsident Manuel Rey übt heftige Kritik.

Seit der Reform im Jahr 2012 ist TuRU Düsseldorf ununterbrochen Teil der Oberliga Niederrhein. Diese Saison ist jedoch vorerst das letzte Jahr für die Unioner in dieser Spielklasse. Nach elf Jahren ohne Abstieg oder Aufstieg geht es für den Klub aus Düsseldorf erstmals nach unten. Mit dem bevorstehenden Abstieg in die Landesliga ist Manuel Rey, Präsident des Düsseldorfer Klubs, offensichtlich sehr unzufrieden.

"Die Lernbereitschaft der jungen Spieler ist nicht groß genug gewesen. Dadurch waren unsere erfahrenen Führungsspieler teilweise auf sich alleine gestellt. Leider habe ich immer wieder dieselben Fehler beobachtet." Ein knallhartes Urteil des Präsidenten. "In den letzten sechs Saisonspielen erhoffe ich mir mehr Kampfbereitschaft, aber ich befürchte dieser Wunsch bleibt unerfüllt", ergänzt Rey.

Die Gründe für die große Unzufriedenheit des Präsidenten liegen auf der Hand. Nur vier Punkte konnte TuRU aus den letzten zehn Spielen einfahren. Dabei deutete der Saisonstart nicht unbedingt auf einen Abstieg hin. Mit 15 Punkten aus den ersten elf Spielen legten die Düsseldorfer einen soliden Auftakt hin. Doch eine Niederlagenserie von acht Spielen in Folge leitete dann den erbitterten Abstiegskampf ein. Seit dem 13. Spieltag konnte sich TuRU nicht mehr von einem Abstiegsrang befreien.

Auch wenn es rein rechnerisch noch möglich ist, den Abstieg zu verhindern, hat Rey mit der Saison schon abgeschlossen. "Wir sind abgestiegen. Da müssten schon drei, vier Abstiegskandidaten zurückziehen, damit das noch was wird", sagt Rey.

TuRu Düsseldorf ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor

Nicht nur die sportliche Leistung des Klubs aus Düsseldorf lässt zu wünschen übrig, sondern auch die finanzielle Lage. Aktuell sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor, der den Verein finanziell unterstützen soll. Bisher jedoch vergeblich. "Wir haben auch viel mit der Stadt geredet. Die findet eigentlich gut was wir machen, jedoch kam von der Stadt und von Sponsoren wenig bis keine Unterstützung", kommentiert Rey die Situation.

In der nächsten Saison soll der Verein in der Landesliga wieder auf die Beine kommen und die Finanzen besser in den Griff kriegen. "Wir sind schon seit Wochen in Planung für die Landesliga. Wir wollen uns mit einer jungen Truppe erstmal sortieren, eine möglichst gute Saison spielen und unsere finanzielle Lage wieder stabilisieren", verrät Rey über die Vorbereitungen.

Der direkte Wiederaufstieg ist an der Feuerbachstraße also erstmal noch nicht vorgesehen. Ohnehin gehe es zunächst darum, dass die Mannschaft die Saison erhobenen Hauptes beendet und in der nächsten Spielzeit in der Landesliga stabiler wird. Klingt angesichts der aktuellen Lage um den Verein nach einem vernünftigen Plan.