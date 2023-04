Oberliga Niederrhein: ETB patzt vor Knaller, Homberg auf Abstiegsrang, erster Absteiger steht fest

In der Oberliga Niederrhein standen am Mittwoch zwei Nachholspiele auf dem Plan. Vor allem für den 1. FC Monheim ging es im Abstiegskampf um wichtige Punkte.

Cronenberger SC - 1. FC Monheim 1:4

Der Cronenberger SC ist in der Oberliga Niederrhein weit abgeschlagen, daher musste der 1. FC Monheim einen Sieg landen, um im Abstiegskampf über den Strich zu springen.

Und das Vorhaben gelange beim 4:1 souverän. Merveil Nzanza Tekadiomona erzielte das 1:0 für die Gäste, Robin Schmadt legte kurz nach der Pause nach. Für die Entscheidung sorgte dann Tim Kosmala. Das 1:3 durch Phil Knop war nur Ergebniskosmetik, zum 4:1-Endstand traf Dennis Ordelheide.

Monheim kletterte durch den Dreier auf den 14. Platz und der VfB Homberg steht nun wieder auf dem ersten Abstiegsrang. Durch den Monheim-Sieg steht auch der erste Absteiger rechnerisch fest. Der FSV Duisburg muss den Gang in die Landesliga antreten.

ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg 1:1

Der Tabellenzweite ETB SW Essen musste sich wenige Tage vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SSVg Velbert gegen die SF Baumberg mit einem 1:1 begnügen.

Die Gäste aus Baumberg gingen vor der Pause durch einen abgefälschten Schuss von Robin Hömig in Führung. Der ETB glich nach dem Wechsel durch Dominik Reichardt aus, nachdem wenige Minuten zuvor Marcello Romano an der Latte scheiterte.

Bei dem 1:1 blieb es, Romano sah kurz vor dem Ende noch die Rote Karte, er fehlt damit im Knaller am Sonntag (15 Uhr) gegen Velbert. ETB-Trainer Damian Apfeld bilanzierte: "Meiner Meinung nach sind wir gut ins Spiel gekommen. Wir hatten viel Ballbesitz und die Partie im Griff. Baumberg hat aber sehr gut verteidigt und uns hat etwas die Durchschlagskraft gefehlt. Das 0:1 hat sich dann aber ein wenig angedeutet, weil Baumberg vorne mit den schnellen Leuten und dem guten Umschaltspiel immer gefährlich ist. In der zweiten Halbzeit haben wir dann losgelegt wie die Feuerwehr. In den ersten drei Minuten hatten wir zwei Aluminiumtreffer. Wir haben dann auch den verdienten Ausgleich gemacht. Aufgrund der zweiten Halbzeit bin ich schon der Meinung, dass wir die drei Punkte verdient gehabt hätten."

Baumberg-Coach Salah El Halimi betonte: „Das grobe Fazit ist: Die erste Halbzeit ging an uns, die zweite an den ETB. Aufgrund der beiden Halbzeiten geht das Unentschieden in Ordnung. Wir nehmen den Punkt gerne mit.“