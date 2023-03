Oberligist VfB Hilden hat einen Antrag für die Regionalliga-Lizenz eingereicht. Trotz elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer SSVg Velbert.

Der VfB 03 Hilden hat fristgerecht beim Westdeutschen Fußball-Verband den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz für die Saison 2023/2024 gestellt.

Aktuell befindet sich der Klub auf dem zweiten Platz der Oberliga Niederrhein. Der Rückstand auf die SSVg Velbert und damit den einzigen Aufstiegsplatz ist groß.

„Natürlich sind elf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz ein dickes Brett, allerdings ist im Fußball vieles möglich. Wir stellen den Antrag das zweite Jahr in Folge, um auch ein Zeichen zu setzen. In Richtung Team, Fans und Mitglieder, aber auch in Richtung Stadt, dass wir das als Verein wollen!“, begründet Maximilian Kulesza, 1. Vorsitzender des VfB 03 Hilden, den Entschluss.

Wo der VfB 03 Hilden seine Heimspiele in der Regionalliga bestreiten würde, ist aktuell unklar. Die strengen Anforderungen hinsichtlich Infrarstruktur und Sicherheit zwangen zuletzt den 1. FC Kaan-Marienborn zum Rückzug (RS berichtete).

Der Sportlicher Leiter, Dennis Lichtenwimmer-Conversano, kommentierte den Antrag des VfB wie folgt: „Velbert steht verdient auf dem ersten Platz und hat bisher mehr Konstanz bewiesen. Nichtsdestotrotz konnten wir die sehr gute Saison 21/22 bestätigen und sind trotz einiger Abgänge zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten herangereift. Mein Dank gilt dem Trainer- und Betreuerteam, der stets hungrigen Mannschaft sowie allen Fans, Ehrenamtlern und Supportern auf und neben dem Platz."

Der VfB 03 Hilden hat diese Saison noch zehn Spiele zu absolvieren. Den Anfang des Restprogramms macht am Sonntag ein Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg (15 Uhr, live im RS-Ticker).