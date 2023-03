Sportfreunde Siegen: Ex-Profi Helmes hat Hoffnung auf Oberliga-Klassenerhalt zurückgebracht

Seit Jahresbeginn ist Patrick Helmes Cheftrainer bei den Sportfreunden Siegen. Die Tendenz der letzten Wochen zeigt nach oben. RS hat mit dem ehemaligen Nationalspieler gesprochen.

In der laufenden Oberliga Westfalen-Saison geht es für den Traditionsverein Sportfreunde Siegen ums nackte Überleben. Der ehemalige Zweitligist ist akut abstiegsbedroht. Abwenden soll den Absturz Ex-Bundesligaprofi Patrick Helmes.

Der 39-Jährige bekleidet seit Jahresbeginn das Amt des Cheftrainers im Leimbachstadion. Der erste Dreier unter seiner Leitung durfte nun ausgerechnet beim Aufstiegskandidaten SV Westfalia Rhynern gefeiert werden.

Für Helmes war der 1:0-Erfolg ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz: „Es ist brutal wichtig, dieses Zeichen gesetzt zu haben. Ich habe aber auch schon nach den ganzen Unentschieden-Spielen gesagt, dass jeder Punkt im Abstiegskampf zählt.“

In den ersten sechs Partien unter Helmes erkämpften sich die Sportfreunde drei Remis und einen Sieg. Die Tendenz zeigt nach oben: „Man kann sich den Fußball auslegen, wie man möchte. Es zählt immer die Leistung und die war gegen Rhynern durchweg positiv. Auch, wenn wir wissen, dass wir eigentlich das 2:0 hätten machen müssen, damit das Spiel entschieden ist. Trotzdem will ich nicht meckern und bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben“, resümierte Helmes.

Für den ehemaligen Stürmer ist die Aufgabe im Siegerland eine Rückkehr in die Heimat. Zwischen 2000 und 2005 trug Helmes das Trikot der Sportfreunde. Zunächst in der Jugend, später als Profi.

Von da aus gelang der Sprung zum 1. FC Köln und in die Bundesliga. Nun erkenne er erste Verbesserungen unter ihm als Coach: „In der Summe ist es ganz einfach statistisch belegbar. Wir haben in vier Spielen gepunktet. Und das teilweise 35 Minuten in Unterzahl wie gegen Finnentrop. Die Jungs kämpfen gegen sehr viele Widerstände an. In Rhynern war es unsere bislang beste und konstanteste Leistung.“

Die Jungs sind alle sehr fleißig. Der Weg, den man einschlagen möchte, braucht einfach Zeit Patrick Helmes

Die Situation in der Abstiegsregion des Oberliga-Tableaus ist hochspannend. Einzig der Delbrücker SC ist abgeschlagen und bildet das Schlusslicht. Die Sportfreunde Siegen haben zwei Nachholspiele in der Hinterhand, könnten durch positive Resultate einen großen Sprung Richtung Mittelfeld machen. "Es ist sehr eng im Tabellenkeller. Das wusste ich aber schon im Januar. Wir haben im Winter keinen neuen Spieler geholt, arbeiten mit derselben Mannschaft weiter. Die Jungs sind alle sehr fleißig. Der Weg, den man einschlagen möchte, braucht einfach Zeit. Die haben wir aber nicht, weil wir Spiel für Spiel gewinnen müssen, um unten rauszukommen“, analysierte Helmes.

Für den 13-fachen deutschen Nationalspieler und die Sportfreunde Siegen geht es bereits am kommenden Mittwoch (29.03., 20 Uhr) beim Tabellenführer SC Preußen Münster II weiter.

Helmes will voller Selbstbewusstsein und mit breiter Brust auftreten: „Das Level in der Oberliga ist sehr nahe beisammen. Wir haben in Rhynern absolut gezeigt, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft mithalten können. Das haben wir auch schon zuhause gegen Bövinghausen gemacht. Auf jeden Fall müssen wir konsequenter und kälter im Angriff werden."