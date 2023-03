Zwei Aufsteiger in der Oberliga - die Auf- und Abstiegsregelungen in Westfalen

In Westfalen dürfen zwei Oberligisten auf den Aufstieg in die Regionalliga West träumen. Die Auf- und Abstiegsregelungen im Überblick.

Die Oberliga Westfalen ist die einzige der drei Oberligen, aus der es zwei Aufsteiger in die Regionalliga West geben wird. 18 Teams kämpfen dort in dieser Spielzeit um Punkte. Der aktuelle Tabellenführer darf allerdings nicht aufsteigen.

Denn die Reserve von Preußen Münster kann auch mit dem Aufstieg der Profis, der nur noch Formsache ist, nicht in der Regionalliga an den Start gehen. „Nicht teilnahmeberechtigt in der Regionalliga West sind die II. Mannschaften von Vereinen/Tochtergesellschaften die am Spielbetrieb der 3. Liga teilnehmen,“ heißt es dazu offiziell beim Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen (FLVW).

Das Recht zum Regionalliga-Aufstieg ginge in diesem Fall nacheinander an die beiden nächstplatzierten Teams. Ab Platz fünf würde es weniger Aufsteiger in die Regionalliga geben. Für jeden Aufstiegsplatz, der nicht wahrgenommen wird, kommt ein Absteiger hinzu.

Die Abstiegskandidaten müssen auch auf die Regionalliga schauen. Bei keinem, einem oder zwei Absteigern aus Westfalen in der Regionalliga steigen die zwei letzten Teams ab. Sollte es mehr Absteiger aus Westfalen geben, steigen auch entsprechend mehr Oberligisten ab, maximal fünf bei fünf Regionalliga-Absteigern. Bei der Ausnahme, dass nicht beide Aufstiegsplätze vergeben sind, müssten sechs Teams in die Westfalenligen absteigen.

Westfalenligen:

In den zwei Westfalenligen steigen die beiden Meister sicher auf. Bei drei freien Plätzen in der Oberliga käme es zwischen den beiden Zweitplatzierten der Staffeln zu einem Entscheidungsspiel, vier Plätze würden den direkten Aufstieg für beide Vizemeister bedeuten.

Die Abstiegsregelung ist hier sehr einfach, die drei letztplatzierten Teams gehen in der nächsten Spielzeit in der Landesliga an den Start. Die [url=a567055---westfalenliga-erste-verein-hat-seine-mannschaft-schon-zurueckgezogen.html]IG Bönen steht bereits seit Spieltag 1 als erster Absteiger aus Staffel 1 fest[/url].

Landesligen:

Die Meister der vier Landesligen steigen alle direkt in die Westfalenliga auf. Sollten mehr von den 32 Startplätzen in den Westfalenligen frei sein, würde für die Tabellenzweiten und wenn nötig -dritten eine Aufstiegsrunde im K.O.-System folgen. Kann eine Mannschaft nicht aufsteigen, folgen die nächsten Teams bis einschließlich Platz drei.

Im Abstiegskampf geht es sehr eng zu, fünf der 18 Mannschaften müssen am Ende der Saison in die Bezirksliga absteigen.