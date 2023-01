Halle: KFC Uerdingen holt den Titel - Kapitän fällt lange aus

Der KFC Uerdingen hat sich den Hallentitel in Krefeld gesichert. Aber der KFC muss auch lange auf seinen Kapitän verzichten, der sich in einem Testspiel verletzte.

Sieben Punkte muss der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein in den verbleibenden 20 Partien auf die SSVg Velbert aufholen, soll es mit dem Aufstieg in die Regionalliga West doch noch klappen.

Selbstvertrauen sollte sich die Mannschaft in der Vorbereitung holen, doch die bisherigen Testpartien liefen nicht wie gewünscht. 0:6 gegen den MSV Duisburg, 0:6 gegen Fortuna Köln und 1:4 gegen Alemannia Aachen.

In diesem Test hat der Traditionsverein auch seinen Kapitän verloren. Denn Leonel Kadiata zog sich gegen die Aachener einen doppelten Bänderriss zu. Bedeutet: Die Uerdinger müssen mehrere Wochen auf ihren Leader verzichten. Das erste Spiel der Restrunde steht für den KFC zuhause gegen den SV Sonsbeck an (Samstag, 4. Februar, 18 Uhr).

Bis dahin wird Kadiata, der sich diese Blessur in dieser Spielzeit schon zum zweiten Mal zugezogen hat, kaum zurück sein. Ob und wie der KFC reagiert, das ist noch offen. Immerhin konnte eine Mischung aus U18- und Oberliga-Spielern am Wochenende etwas Selbstvertrauen tanken. Denn die Uerdinger gewannen die Hallenstadtmeisterschaft in Krefeld.

Die Uerdinger zogen als Zweiter ins Viertelfinale ein, wo es ein 1:0 gegen die Reserve des TSV Meerbusch gab. Im Halbfinale gewann der KFC gegen den VfL Tönisberg mit 2:0. Im Finale konnte dann der SC St. Tönis besiegt werden. Kurz vor dem Ende der Partie glichen die Uerdinger durch Kevin Weggen aus, die Entscheidung musste im Neunmeter-Schießen fallen, hier war der KFC treffsicherer.

Titel für die Mannschaft, zudem der Titel "Torwart des Turniers" für U19-Schlussmann Moritz Kosfeld. Jetzt müssen die Uerdinger nur auf dem Feld noch in die Spur kommen, dann kann die Restserie kommen.