OL NR: TVD Velbert präsentiert Verstärkung für die Rückrunde

Der TVD Velbert hat die Weihnachtstage genutzt und zwei Verträge eingetütet. Ein Spieler hat seinen Vertrag verlängert, ein anderer kommt neu dazu.

Der TVD Velbert kann zum Trainingsauftakt für die Rückrunde der Oberliga Niederrhein einen Neuzugang in seinen Reihen begrüßen: Jacob Sami Jawad wird die Mannschaft von Trainer Marcel Bastians zur Rückrunde verstärken. Der 21-Jährige hatte im vergangenen halben Jahr eine Fußballpause eingelegt, um sich um sein Studium für Maschinenbautechnik zu konzentrieren.

In der Vorsaison stand der Mittelfeldspieler bei TuRU Düsseldorf unter Vertrag. Bei den Landeshaupstädtern, die ihn ihrerseits vom Lokalnachbarn Schwarz-Weiß 06 geholt hatten, absolvierte er in der vergangenen Saison zehn Spiele. In der Jugend spielte er unter anderem für Ratingen 04/19, Rot-Weiß Oberhausen, die SSVg Velbert oder Croatia Mülheim. In diesem Monat hatte er bei den Dahlbecksbäumern bereits ein Probetraining absolviert und konnte das Trainerteam um Bastians von seinen Fähigkeiten überzeugen.

Jemand, der das ebenfalls geschafft hat, ist Denzel Oteng Adjei. Der 22-Jährige wird auch in der kommenden Saison weiterhin für den grün-weißen Verein aus der Schlüsselstadt auflaufen. Er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Adjei war im Sommer vom ESC Rellinghausen zum TVD Velbert gewechselt und kommt in der Hinrunde auf 17 Spiele (ein Tor, eine Vorlage). Er ist auf beiden Außenpositionen zuhause. Vor seiner Zeit beim Landesligisten packte er beim Ligakonkurrenten Spvg Schonnebeck den Sprung in den Seniorenbereich. Dort hatte er drei Jahre in der Jugend gespielt, ehe er in seinem letzten A-Jugendjahr bereits 14 Mal für die erste Mannschaft auflaufen durfte.

Im Laufe der Hinrunde haben sich zwei Spieler neue Herausforderungen gesucht: Max Nawrath ist zur SpVg Steele in die Landesliga gewechselt. In der Klasse wird auch Paul Scalet für seinen neuen Verein, den SC Velbert, an den Start gehen.