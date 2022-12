Oberliga Niederrhein: MSV Düsseldorf mit einem Lauf und der Angst vor dem Ausverkauf

Der MSV Düsseldorf ist in der Oberliga Niederrhein angekommen. Während ein Top-Spieler wohl bis zum Sommer bleibt, wird der Wunsch-Stürmer nicht kommen.

Der MSV Düsseldorf sorgte zuletzt für Schlagzeilen in der Oberliga Niederrhein. Neben überzeugenden Leistungen über einige Wochen, stach besonders der 2:1-Sieg gegen den KFC Uerdingen am vergangenen Spieltag heraus.

Dementsprechend zufrieden zeigt sich Trainer Mohamed El Mimouni auch mit der aktuellen Situation: „Wenn jetzt wieder Corona kommen würde, ständen wir über dem Strich. Wir haben seit sieben Spielen nicht verloren und das als eine der jüngsten Mannschaften der Liga und Aufsteiger. Wir konnten mit jedem mithalten. Das einzige Problem sind die vielen Unentschieden, hätten wir da ein, zwei mehr Siege, ständen wir ein wenig sicherer da.“

Tatsächlich verloren die Düsseldorfer nur ganze sechs Begegnungen in den 20 bisherigen Spielen. Neunmal hieß es nach 90 Minuten Unentschieden und fünf Siege stehen zu Buche.

Ein Spiel steht für den MSV in diesem Jahr noch an. Der Spitzenreiter SSVg Velbert ist zu Gast (Sonntag, 18. Dezember, 14:30 Uhr). Mimouni hofft auf eine erneute Spitzenleistung seines Teams: „Wir werfen jetzt nochmal alles rein und hoffen auf eine Überraschung. Wir sind auf einem guten Weg. Der einzige Nachteil ist gerade vielleicht, dass sich viele junge Spieler in den Vordergrund spielen. Wir müssen aufpassen, dass die nicht zu gut spielen, sonst sind die alle im Sommer weg.“

Im Winter rechnet der Trainer aber mit keinem Abgang. Zumindest nicht von einem seiner Stammspieler rund um King Samuel Manu, dem Mimouni besonders viel zutraut: „Abgänge von Stammspielern wird es nicht geben. Wir werden den Kader verkleinern müssen, da wir nur einen halben Platz zum Trainieren haben, aber Stammspieler gehen nicht. Wir haben viele junge Spieler, die interessant werden. King ist in aller Munde und er wird bestimmt im Sommer eine Liga höher gehen, was aber sicher nicht sein Ende sein wird. Ich denke, er kann noch weiter nach oben kommen.“

Auf der Seite der Zugänge gibt es hingegen keine positiven Nachrichten zu verbreiten. Wunschspieler Tom Hirsch, der erst in diesem Sommer vom MSV zu Ratingen 04/19 gewechselt ist, wird aller Voraussicht nach nicht zurückkehren.

„Wir müssen realistisch sein. Es geht um finanzielle Sachen und da können wir nicht mithalten. Ich denke nicht, dass Tom zurückkommen wird, sondern eher eine Liga höher wiederzufinden sein wird, wie zum Beispiel in Straelen. Er hat neun Tore geschossen bei Ratingen und wird da nicht mal optimal eingesetzt“, gibt sich Mimouni realistisch.

Auch sonst scheint es auf dem Transfermarkt für den MSV Düsseldorf schwer, die besonders erfahrene Spieler in Top-Form suchen. Aber abseits davon, welches Team in der Rückrunde auf dem Platz stehen wird, weiß Mimouni, dass eine mindestens genauso gute Rückrunde von Nöten ist: „Die Rückrunde wird brutal. Wir haben noch nichts gewonnen, alle Teams im Keller punkten kontinuierlich. Wir haben in den letzten sechs Spielen 12 Punkte geholt und dabei immer mit derselben Elf gespielt. Die haben wir lange gesucht und jetzt gefunden. Wir haben die Liga verstanden und ich hoffe nur, dass die Jungs gesund bleiben.“