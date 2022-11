Oberliga Niederrhein: Futkeu schießt ETB auf Platz drei, Schonnebeck spektakulär

19. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen klettert in der Tabelle, die SpVg Schonnebeck trifft sechsmal gegen das Schlusslicht.

Nach dem 19. Spieltag in der Oberliga Niederrhein liegt die SSVg Velbert deutlich auf Aufstiegskurs. Der Tabellenführer besiegte den FC Kray schon am Freitag mit 3:0 und sah am Sonntag mit an, wie Verfolger KFC Uerdingen eine 0:2-Pleite bei den Sportfreunden Hamborn schlucken musste.

Sieben Punkte liegt der zweitplatzierte KFC nun hinter der SSVg zurück. Einen Zähler dahinter steht nun der ETB SW Essen, der sich an TVD Velbert vorbei geschoben hat. Den Schwarz-Weißen gelang ein 2:0-Auswärtserfolg beim Abstiegskandidaten TuRU Düsseldorf.

Im Fokus stand einmal mehr Noel Futkeu: Der ETB-Angreifer erzielte beide Treffer (25., 87.). Es waren seine Saisontore 14 und 15. Zudem vergab Futkeu einen Elfmeter (78.).

Einen spektakulären Sieg fuhr die SpVg Schonnebeck ein. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht FSV Duisburg sahen die Zuschauer am Schetters Busch acht Tore, davon sechs für die Gastgeber.

Calvin Küper (29., 72.), Georgios Ketsatis (41.), Kingsley Sinclair (57.), Robin Brandner (61.) und Matthias Bloch (86.) waren für Schonnebeck erfolgreich. Für Duisburg trafen Rinar Valyeyev (67.) sowie Joshua Kapenda (73.). Mit dem dritten Sieg in Serie arbeitete sich die Spielvereinigung ins Tabellenmittelfeld vor. Für den FSV gibt es kaum noch Hoffnung (15 Punkte Rückstand).

Eine ärgerliche Pleite kassierte der VfB Homberg. Über eine Stunde führten die Duisburger beim 1. FC Kleve. Doch am Ende verloren sie noch mit 1:3.

Während der VfB in der Abstiegszone auf der Stelle tritt, schöpft Aufsteiger MSV Düsseldorf neuen Mut. Die Landeshauptstädter feierten ein wichtiges 1:0 bei Union Nettetal und sind näher an die Nichtabstiegsplätze gerückt.

Tief im Keller steckt zudem der Cronenberger SC (0:3/Sportfreunde Baumberg). Der 1. FC Monheim und der TSV Meerbusch trennten sich 2:2.