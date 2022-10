Oberliga Niederrhein: Kray kassiert halbes Dutzend, Uerdingen gewinnt Topspiel

Am 14. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewinnt der KFC Uerdingen das Spitzenspiel gegen den VfB Hilden. 2000 Zuschauer feierten den Sieg in der Grotenburg.

14. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Nachdem am Samstag die SSVg Velbert (2:1 gegen ETB Schwarz-Weiss Essen) im Aufstiegsrennen vorgelegt hatte und Baumberg gegen Monheim gewann (3:1), griffen auch die restlichen Mannschaften ins Geschehen ein. Der Cronenberger SC genoss einen spielfreien Sonntag.

Das Topspiel am Sonntag war die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und dem VfB Hilden. Nach etwa 25 Minuten nahm das Spiel an Fahrt auf. Das 1:0 für den KFC durch Shun Terada (40.) war gleichzeitig auch der Halbzeitstand vor 2141 Zuschauern an der Grotenburg.

Auch nach dem Wechsel waren es die Gastgeber, die nachlegten: Alexander Lipinski kam nach einem geblockten Versuch erneut in Ballbesitz und stellte auf 2:0 (54.). Durch Talha Demirs Anschlusstreffer (60.) kam Hilden wieder in die Partie. Zu mehr reichte es jedoch nicht.

Der FC Kray im Tabellenkeller kassierte dagegen die nächste bittere Niederlage. Beim TVD Velbert verschliefen die Essener die erste Hälfte und gingen mit einem 0:3 in die Kabine. Maik Bleckmann, Florian Schikowski und Björn Kluft trafen vor dem Seitenwechsel für den TVD, Timo Brauer, Schikowski und Fabrizio di Romano sorgten für sechs Velberter Tore. Den Ehrentreffer beim 1:6 erzielte Joelle Tomczak.

Sieben Tore in Hamborn - Schonnebeck verliert knapp

Auch die SpVg Schonnebeck musste einen Rückschlag hinnehmen und unterlag Germania Ratingen mit 1:2 (0:2). Die zweite Niederlage in Folge brachte den Schwalben nach Toren von Yassin Merzagua und Phil Spillmann wieder einen Abstiegsplatz ein. Matthias Bloch Anschlusstreffer genügte nicht mehr zu Schonnebecker Punkten.

Bei den Sportfreunden Hamborn war die Stimmung deutlich besser. Durch Treffer von Kevin Menke, Julian Bode und Pascal Spors (2) führte der Aufsteiger beim Schlusslicht FSV Duisburg schon zur Halbzeit mit 4:0. Rinar Valyeyev, Joshua Kapenda und Toni Markovic brachten den FSV überraschend wieder ins Geschäft - dennoch rettete Hamborn den Dreier über die Zeit.

Beim Aufsteigerduell zwischen dem SV Sonsbeck und dem MSV Düsseldorf endete es 4:1 für die Hausherren, der 1. FC Kleve punktete beim 1:1 bei Union Nettetal. Der SC St. Tönis trennte sich von TuRU Düsseldorf mit 1:1. Der VfB Homberg spielte 2:2 in Meerbusch.