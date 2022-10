Oberliga Niederrhein: ETB verpasst Tabellenführung, Kray verliert Essen-Derby

Am 12. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat der ETB SW Essen den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Spvgg Schonnebeck setzte sich im Lokalderby gegen den FC Kray durch.

Am 12. Spieltag der Oberliga Niederrhein wurden die Kräfteverhältnisse in Essen im Lokalderby zwischen der Spvg Schonnebeck und dem FC Kray klargestellt. Der ETB SW Essen konnte derweil die Tabellenspitze nicht zurückerobern, der KFC Uerdingen ist oben näher herangerückt.

Die Talfahrt des FC Kray hält weiter an, der Befreiungsschlag im Derby bei der Spvgg Schonnebeck blieb aus. Damit ist die von Interimstrainer Rudi Zedi betreute Mannschaft im vierten Spiel in Serie ohne Sieg und weiterhin Tabellenvorletzter. Die Gäste konnten wiederum ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen. Die Partie am Schetters Busch gewannen sie mit 2:0.

Bereits in der siebten Minute wurden die Gäste kalt erwischt. Nach einem Angriff über links erzielte Calvin Küper die frühe Führung für die Spielvereinigung. Wenige Minuten später stellte Nermin Badnjevic auf den 2:0-Halbzeitstand (15.), der bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Für den FC Kray kommt es am Mittwoch (12. Oktober, 19 Uhr, RS-Liveticker) zuhause in der KrayArena zum richtungsweisenden Kellerduell gegen den punktgleichen Tabellenletzten FSV Duisburg.

Enttäuschung gab es auch beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Der Tabellenzweite verlor trotz Halbzeitführung die Partie beim SC St. Tönis mit 1:2. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld das zweite Spiel in Folge ohne Sieg und konnte die Tabellenführung von der punktgleichen SSVg Velbert nicht zurückerobern, die mit derzeit einem Spiel weniger den Abstand auf bis zu drei Punkte ausbauen könnte.

Kurz vor der Pause hatte Frederik Lach die Gäste zwar in Führung gebracht (43.). In Halbzeit zwei zeigte sich die Heimmannschaft aber deutlich verbessert und drehte innerhalb von zehn Minuten die Partie: Zunächst glich Konstantin Möllering aus (50.), ehe Lukas Stiels das Ergebnis zu Gunsten des SC drehte (59.). Dadurch wird es an der Spitzengruppe wieder kuschliger.

Denn der KFC Uerdingen meisterte seine Pflichtaufgabe zuhause gegen den VfB Homberg souverän mit 4:0. Damit liegt der Regionalliga-Absteiger nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenduo und hat ebenfalls noch ein Spiel in der Hinterhand. Bereits mit dem ersten Angriff brachte Shun Terada den Favoriten in Front (1.), er traf am Ende doppelt (50.). Die weiteren Treffer erzielten Alexander Lipinski (19.) und Younes Mouadden (87.).

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag:

FSV Duisburg - 1. FC Monheim 1:3 Cronenberger SC[/b] - Ratingen 04/19 1:1