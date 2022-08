Oberliga Niederrhein: Uerdingen siegt spät, Voigt stolz auf „Fußball arbeitendes“ Team

Seite: 1 von 1

Auch am 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann KFC Uerdingen von 1500 Zuschauern mit 1:0. Diesmal beim SV Sonsbeck. Schon am ersten Spieltag gewannen die Uerdinger mit 1:0 gegen den Cronenberger SC durch einen späten Treffer, in der Partie gegen Sonsbeck erzielte Shun Terada das entscheidende Tor nach 81 Minuten.

Die meistdiskutierte Entscheidung des Spiels gab es aber schon nach 14 Minuten: Philipp Elspaß wollte als letzter Mann nach einem langen Ball vor Terade klären, traf neben dem Ball aber auch Terada, dieser fiel und Elspaß wurde mit Rot des Feldes verwiesen. Für KFC-Coach Alexander Voigt aber keine spielentscheidende Szene: „Es war das erwartete Spiel, unabhängig von der Roten Karte. Es war ja auch schon mit elf Mann ein Spiel in einer Hälfte. Das sind so Spiele, die du im Laufe der Saison gewinnen musst. Die Mannschaft hat teilweise Fußball gearbeitet, wenn man auch sieht, was für Wege die Jungs in der Rückwärtsbewegung gemacht haben. Das ist die Basis.“

Sonsbeck stolz, aber hadernd mit Platzverweis

Der Trainer auf der anderen Seite, Heinrich Losing, haderte auch nach dem Schlusspfiff noch mit dem Platzverweis: „Das Duell war relativ weit außen und der Ball springt weit weg. Wie die Entscheidung dann fiel, dass der Schiri ohne zu zögern direkt Rot gab, fand ich schon hart. Außerdem gingen beide Spieler zum Ball und ein absichtliches Foul war es auch nicht. Das ist für mich nicht zwingend Rot.“

SV Sonsbeck: Weichelt – Terfloth (76. Werner), Elspaß, Meier (89. Schneider), Schoofs – Massold (19. Aydin), Pütz, Keisers, Leurs, Maas (72. Janßen) – van de Loo (60. Fuchs) Weichelt – Terfloth (76. Werner), Elspaß, Meier (89. Schneider), Schoofs – Massold (19. Aydin), Pütz, Keisers, Leurs, Maas (72. Janßen) – van de Loo (60. Fuchs) KFC Uerdingen: Udegbe – Beric, Kadiata, Rau, Meißner (78. Iwata) – Evers (73. Kretschmer), Weggen – Lipinski (87. Funk), Talarski (65. Yeboah), Odenthal (65. Mouadden) - Terada Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa Tor: 0:1 Terada (81.) Rote Karten: Elspaß - Iwata Zuschauer: 1.500

Trotzdem war der 43-Jährige sichtlich zufrieden mit der Leistung seines Teams, dass sich am 1. Spieltag mit 1:1 von St. Tönis trennte: „Ich bin unheimlich stolz. Wir haben super dagegengehalten und das Spiel lange offengehalten. Wir hatten selbst die Riesen-Chance. Ich hätte gerne gesehen, wie es gelaufen wäre, wenn der Ball drin gewesen wäre. Es ist bitter, das Spiel dann auch noch nach einem Standard zu verlieren. Aber wir müssen aus der Partie viel Kraft ziehen und zeigen, dass wir das Spiel für Spiel abrufen können.“





Für die Sonsbecker geht es am Wochenende gegen die SSVg Velbert weiter (Sonntag, 14. August, 15 Uhr). Die ungeschlagenen Uerdinger spielen dann gegen die punktlosen Schonnebecker (Sonntag, 14. August, 15 Uhr).