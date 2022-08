Oberliga Niederrhein: Hamborn-Trainer Berg mit gemischten Gefühlen nach 0:0 in Homberg

Zum Auftakt der neuen Oberligasaison stand gleich mal ein Duisburger Lokalderby auf dem Programm. Trotz Überlegenheit der Sportfreunde Hamborn 07 endete es mit 0:0 gegen den VfB Homberg.

Nach neun Jahren Abstinenz kehrten die Sportfreunde Hamborn 07 in die Oberliga Niederrhein zurück. Und das gleich mit einem Kracher zum Auftakt: dem Derby beim VfB Homberg. Vor dem Spiel als leichter Underdog gehandelt, machten die Gäste von Beginn an ein starkes Spiel, verpassten es aber, die wenigen sich bietenden Großchancen zu verwerten, obwohl man am Ende des Spiels sogar in doppelter Überzahl agierte.

Trainer Julian Berg sah das Remis daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und richtig gute erste 30 Minuten gespielt. Leider machen wir mit der ersten Großchance durch Pascal Spors nicht das Tor.“

VfB Homberg: Hersey – Walker, Kogel, Sabah, Abrosimov (34. Nakamikawa) – Jafari, Asare, Hupka (87. Nkam), Uzun (94. Naciri), Touloupis (80. Ota) – Weißenfels (46. Owusu Addai) Sportfreunde Hamborn 07: Delker – Roth (87. Herrmann), Bennmann, Wichert, El Moumen – Schaar (85. Ufer), Mastrolonardo, Spors (92. Forbeck), Golley, de Stefano (71. Bock) - Menke Hersey – Walker, Kogel, Sabah, Abrosimov (34. Nakamikawa) – Jafari, Asare, Hupka (87. Nkam), Uzun (94. Naciri), Touloupis (80. Ota) – Weißenfels (46. Owusu Addai)Delker – Roth (87. Herrmann), Bennmann, Wichert, El Moumen – Schaar (85. Ufer), Mastrolonardo, Spors (92. Forbeck), Golley, de Stefano (71. Bock) - Menke Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa Zuschauer: 1150 Gelb-Rote Karte: Kogel Rote Karte: Asare

Wenig später waren die Sportfreunde dann ein Mann mehr auf dem Platz, da VfB-Kapitän Thorsten Kogel die zweite Gelbe Karte gesehen hatte. „Homberg hat uns dann das Spiel überlassen und damit hatten wir Probleme“, analysierte der 34-Jährige. „Wir sind insgesamt nicht mehr so klar vors Tor gekommen, haben aber unter dem Strich drei oder vier richtig große Chancen, wo auch der Torwart ein paar Mal stark hält. Am Ende ist das Ergebnis in doppelter Überzahl vielleicht ein bisschen zu wenig, trotzdem bin ich mit dem kämpferischen Einsatz meiner Mannschaft sehr zufrieden. Mit ein bisschen Glück machen wir ein Tor und gewinnen das Spiel. So müssen wir den Punkt jetzt mitnehmen und darauf aufbauen.“

Weiter geht es für die 07er bereits am kommenden Donnerstag. Dann empfängt Bergs Mannschaft den ETB SW Essen. „Für die Spieler, die am Sonntag 90 Minuten auf dem Platz standen und viel gekämpft haben, ist das natürlich schwierig, direkt mit einer Englischen Woche zu starten“, meinte Berg.

„Wir müssen bis Donnerstag gut regenerieren und dann das zeigen, was wir gegen Homberg auch schon gut gemacht haben, nämlich als Einheit aufzutreten, jeden Zweikampf zu feiern und ab und zu auch mal ein bisschen ekelig zu sein. Wir sind Aufsteiger und da kann man nicht erwarten, dass immer alles fußballerisch gelöst wird. Mit einem Sieg am Donnerstag könnten wir schonmal richtig gut dastehen, insofern wollen wir da vor heimischer Kulisse auf jeden Fall dreifach punkten.“