TVD Velbert blickt optimistisch auf die Saison

Mit dem Rückenwind aus der erfolgreichen Vorbereitung geht der TVD Velbert selbstbewusst in die neue Saison der Oberliga Niederrhein. Zuletzt gelang eine Siegesserie in den Testspielen.

Am übernächsten Wochenende startet die neue Saison in der Oberliga Niederrhein. Doch der TVD Velbert muss gleich am ersten Spieltag aussetzten. Der Sportliche Leiter Michael Kirschner ist mit der Vorbereitung seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Das Trainerteam hat die Mannschaft für die Leistungen gelobt. Gerade die jungen Spieler machen uns allen viel Spaß, weil sie die Intensität im Training erhöhen und sich ständig verbessern wollen. In Summe mit den ehrfahrenden Spielern haben wir eine tolle Truppe für die nächste Saison.“

Nach zwei schweren Spielen gegen den Wuppertaler SV (1:5) und die Reserve von Fortuna Düsseldorf (0:6) konnten die Velberter das Ruder in der Vorbereitung herumreißen. Es folgten drei Siege in Serie, zuletzt ein 2:1-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Preußen Münster im Zuge des Trainingslagers. In den vier Tagen am Hiltruper See konnte das Team sowohl auf als auch neben dem Platz zusammenwachsen.

TVD will oben mitspielen

Am 10. August startet der TVD mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg in die neue Spielzeit. „Wir stehen vor einer langen Saison mit 40 Spielen. Nach dem ersten Drittel werden wir besser abschätzen können, wo wir stehen. In den letzten Jahren wollten wir als Minimalziel einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Mit Platz sechs haben wir unsere beste Oberliga-Platzierung erzielen können. Daran wollen wir anknüpfen und auch in dieser Saison oben mitspielen“, erklärt Kirschner die Ausrichtung des Vereins.

Der TVD konnte in der Sommerpause zehn Neuzugänge verkünden, darunter auch Timo Brauer, der bereits in mehr als 200 Regionalliga-Spielen auf dem Feld stand. Die Velberter haben zurzeit einen 26 Mann starken Kader. Doch ausschließen, dass sich dieser noch erweitern könnte, will Kirschner nicht. „Wir haben noch die ein oder andere Anfrage und auch ein paar Probespieler mit dabei. Ob wir uns noch verstärken, hängt auch davon ab, wie die Spieler, die mit Verletzungen zu kämpfen hatten, zurückkommen. Wir sind aber nicht aktiv auf der Suche und mit dem Kader jetzt schon sehr zufrieden.“

TVD Velbert: Alle Transfers im Überblick

Zugänge: Birol Can Adibelli (Fortuna Düsseldorf U19), Jan Corsten (SC West Düsseldorf), Timo Brauer (Sportfreunde Lotte), Denzel Oteng-Adjei (ESC Rellinghausen), Jan Niklas Pia (VFB Homberg), John-Max Kowalski (RWE U19), Dejan Zecevic (Cronenberger SC), David Glavas (SG Unterrath U19), Paul Scalet (Fortuna Düsseldorf U19), Jan-Niklas Forger (MSV Duisburg U19)

Abgänge: Giuseppe Raudino (ESC Rellinghausen), Julian Kray (Cronenberger SC), Paul Hollstein (MSV Düsseldorf), Lukas Lingk (Spvg Schonnebeck), Marcel Lange (BW Mintard), Nozomu Nonaka, Isa Akyol (beide Ziel unbekannt), Jeffrey Tumanan, Kai Schwertfeger (beide Laufbahn beendet), Julien Rybacki (pausiert)