Niederrhein: So sehen die Staffeln der Oberliga bis zur Bezirksliga aus

Der Verband Niederrhein hat seine Staffeleinteilungen für die neue Saison präsentiert.

Eine Änderung ist sofort sichtbar. Am Niederrhein wird es weiter eine Oberliga und drei Landesligen geben. In der Bezirksliga wurde eine Liga entfernt, statt acht werden in der neuen Spielzeit nur sieben Bezirksliga-Staffeln an den Start gehen.

Aufsteigen werden in all diesen Ligen jeweils nur die Gruppenersten. Es wird keine Auf- bzw. Abstiegsrunden geben.

Aus der Landesliga Gruppe 1 (13 Mannschaften) steigen drei Teams ab. Aus den anderen zwei Landesliga-Gruppen (jeweils 14 Mannschaften) sowie aus den sieben Bezirksliga-Staffeln steigen je vier Mannschaften ab. Aus der Oberliga steigen fünf Mannschaften ab, diese Anzahl kann sich je nach Abstieg aus der Regionalliga West auf bis zu sieben Teams erhöhen.

Auch neu: Nach Rücksprache mit den Vereinen folgt der Verband dem großen Echo der Klubs, so dass es in der Oberliga wieder eine Hin- und Rückrunde geben wird. Die Regelung mit einer Auf- und Abstiegsrunde entfällt.

Die Spielpläne werden im Verlauf der kommenden Woche veröffentlicht.

Oberliga

KFC Uerdingen

VfB Homberg

SC 1911/20 St. Tönis

FSV Duisburg

TVD Velbert

SC Union Nettetal

TSV Meerbusch

ETB Schwarz-Weiß Essen

FC Kray

SpVg Schonnebeck

1. FC Kleve

TuRU Düsseldorf

VfB 03 Hilden

Ratinger Spvg Germania

SSVg Velbert 02

Cronenberger SC

Sportfreunde Baumberg

1. FC Monheim

MSV Düsseldorf 1995

SV Sonsbeck 1919

Sportfreunde Hamborn 07

Staffelleiter: Clemens Lüning

Stellvertreter: Holger Tripp

Landesliga Gruppe 1

1. FC Mönchengladbach

ASV Einigkeit Süchteln

1. FC Viersen

SC Victoria Mennrath

VSF Amern

VfR Krefeld-Fischeln

FC Büderich

SC Düsseldorf-West

Rather SV

VfB Hilden 2

SG Unterrath

SC Kapellen-Erft

Holzheimer SG

Staffelleiter: Thomas Klingen

Stellvertreter: Reinhold Dohmen

Landesliga Gruppe 2

SV Scherpenberg

TuS Fichte Lintfort

TSV Wachtendonk-Wankum

SGE Bedburg-Hau

SV Hönnepel-Niedermörmter

SF Broekhuysen

DJK SF Lowick

Blau-Weiß Dingden

PSV Wesel-Lackhausen

Mülheimer FC

SV Genc Osman

Arminia Klosterhardt

SpVgg. Sterkrade-Nord

VfB Bottrop

Staffelleiter: Holger Tripp

Stellvertreter: Martin Schürmann

Landesliga Gruppe 3

SC Velbert

FSV Vohwinkel

1. FC Wülfrath

DJK Adler Union Frintrop

Sportfreunde Niederwenigern

TuSEM Essen

ESC Rellinghausen

Blau-Weiß Mintard

VfB Frohnhausen

SpVgg. Steele 03/09

DV Solingen

Germania Reusrath

FC Remscheid

SV Wermelskirchen

Staffelleiter: Reinhold Dohmen

Stellvertreter: Holger Tripp

Bezirksliga Gruppe 1

TSV Eller 04

Lohausener SV

VfL Benrath

DJK Sparta Bilk

TuS Gerresheim

TSV Urdenbach

SC Unterbach

TV Kalkum-Wittlaer

FC Kosova Düsseldorf

SC SW Düsseldorf

SG Roki./Gilbach

DJK Neuss-Gnadental

TSV Bayer Dormagen

VfL Jüchen-Garzweiler

BV Wevelinghoven

VdS Nievenheim

Staffelleiter: Reinhold Dohmen

Stellvertreter: Thomas Klingen

Bezirksliga Gruppe 2

HSV Langenfeld

TSV Solingen

SSV Berghausen

SF Baumberg 2

1. Spvg. Solingen-Wald

SV Solingen 08/10

BV Gräfrath

SC Radevormwald

SC Ayyildiz Remscheid

SSV Bergisch Born

TV Dabringhausen

BV Burscheid

TSV Ronsdorf

ASV Mettmann

SSV Germania Wuppertal

SV Bayer Wuppertal

Staffelleiterin: Stefanie Weide

Stellvertreter: Martin Schürmann

Bezirksliga Gruppe 3

SSV Grefrath

DJK VfL Willich

TuRa Brüggen

SV Vorst

DJK Fortuna Dilkrath

SC Waldniel

SC Schiefbahn

Hülser SV

SC 1911/20 St. Tönis 2

TSV Meerbusch 2

SV Mönchengladbach 1910

Sportfreunde Neuwerk

DJK/VfL Giesenkirchen

SC Teutonia Kleinenbroich

TuS Wickrath

ASV Süchteln 2

Staffelleiter: Thomas Klingen

Stellvertreter: Reinhold Dohmen

Bezirksliga Gruppe 4

1. FC Kleve 2

FC Aldekerk

SV Straelen 2

TSV Weeze

DJK Twisteden

Viktoria Goch

SV Rindern

Alemannia Pfalzdorf

Kevelaerer SV

SV Budberg

VfL Repelen

VfB Homberg 2

GSV Moers

TuS Xanten

FC Neukirchen-Vluyn

VfL Tönisberg

Staffelleiter: Holger Tripp

Stellvertreter: Reinhold Dohmen

Bezirksliga Gruppe 5

FV Duisburg 08

SV RW Mülheim

TuS Viktoria Buchholz

Mülheimer SV 07

GSG Duisburg

Duisburger SV 1900

VfB Speldorf

TuS Mündelheim

SV Adler Osterfeld

SpVgg. Sterkrade

SF Königshardt

SC 1920 Oberhausen

SW Alstaden

SC Buschhausen

FC Sterkrade 72

DJK Arminia Klosterhardt 2

Staffelleiter: Martin Schürmann

Stellvertreter: Clemens Lüning

Bezirksliga Gruppe 6

SV Emmerich-Vrasselt

TuB Bocholt

SV Hamminkeln

Spvg 08/29 Friedrichsfeld

SV Biemenhorst

DJK TuS Stenern

1. FC Bocholt 2

Olympia Bocholt

SV Haldern

RSV Praest

VfL Rhede

SV Brünen

TV Jahn Hiesfeld

SuS 09 Dinslaken

SV Glück-Auf Möllen

Rheinland Hamborn

Staffelleiter: Martin Schürmann

Stellvertreter: Holger Tripp

Bezirksliga Gruppe 7

DJK SF Katernberg

SC Werden-Heidhausen

Vogelheimer SV

TuS Essen-West

Heisinger SV

SG Schönebeck

FC BG Überruhr

SV Burgaltendorf

Essener SC Preußen

SuS Niederbonsfeld

SSVg 02 Velbert 2

SC Velbert 2

SV Union Velbert

Fortuna Bottrop

Rhenania Bottrop

Ratingen 04/19 2

Staffelleiter: Stephan Kahse

Stellvertreter: Martin Schürmann