ETB SW Essen: Vierter Neuer kommt aus der starken RWE-U19

Der ETB SW Essen hat für die kommende Oberliga-Saison den vierten Zugang präsentiert. Diesmal vom Stadtrivalen Rot-Weiss Essen.

Nach Fatih Özbayrak und Pascal Kubina (beide Ratingen 04/19) und Marc Gotzeina (Sportfreunde Niederwenigern) hat der Niederrhein-Oberligist ETB SW Essen den vierten externen Zugang verpflichtet.

Mit Labinot Kryeziu wechselt ein Innenverteidiger von der starken U19-Bundesliga-Mannschaft von Rot-Weiss Essen an den Uhlenkrug. RWE beendete die Saison der U19-Bundesliga West auf einem hervorragenden sechsten Rang. Kryeziu stand in zehn der 16 Partien auf dem Feld.

Der 19-Jährige stammt aus der Jugend der Schwarz-Weißen. Im Sommer 2018 wechselte er dann nach der C-Jugend vom ETB zu RWE. Kryeziu betont nach seiner Rückkehr: „Ich hatte beim ETB in der Jugend eine extrem schöne und erfolgreiche Zeit. Ich habe nur positive Erinnerungen an diese Zeit bei den Schwarz-Weißen und habe mich dort immer wohlgefühlt. Der Verein bietet mir nun eine gute Perspektive und setzt auf junge Spieler. Das Gesamtpaket stimmt einfach. Wir werden einen sehr jungen Kader haben und der Verein möchte auch mit talentierten jungen Spielern arbeiten. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und benötige auf jeden Fall Spielzeit. Das möchte ich beim ETB unbedingt hinbekommen. Mein individuelles Ziel ist es, in der nächsten Saison Stammspieler zu werden. Das wird natürlich nicht einfach, aber ich glaube daran, dass ich es schaffen kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir in der nächsten Saison im oberen Drittel der Oberliga mitspielen, denn wir haben sehr viel Qualität im Kader.“

Essens Sportlicher Leiter Luca Ducree ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Labinot auf eine Zusammenarbeit einigen konnten. Wir hatten schon in der letzten Winterpause Kontakt, aber da hat der Zeitpunkt noch nicht gepasst. Alle Beteiligten sind aber in Kontakt geblieben, und wir sind froh, dass wir es nun zum Abschluss bringen konnten. Er hat sich aufgrund einer starken Rückrunde in der U19 von Rot-Weiss Essen in den Fokus gespielt. Wir freuen uns sehr, dass er nach seinen guten Leistungen im RWE-Nachwuchsleistungszentrum an der Seumannstraße nun zukünftig für den ETB Schwarz-Weiß auflaufen wird."