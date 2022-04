Oberliga Niederrhein: Zwei Vereine geben Trainerwechsel bekannt

In der Oberliga Niederrhein sind bei zwei Vereinen Entscheidungen über Trainer gefallen. Während der TSV Meerbusch suchen muss, ist Mönchengladbach fündig geworden.

Der TSV Meerbusch muss sich für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein nach einem neuen Trainer umsehen. Antonio Molina wird den Verein nach fünf Jahren am Saisonende verlassen. Das gab der Trainer über ein Interview mit der Rheinischen Post öffentlich gemacht.

Als Begründung gibt der ehemalige Coach von Kapellen-Erft, dem ETB und dem VfB Hilden an, dass der Verein einen neuen Impuls brauche. „Na­tür­lich könn­te man im Som­mer ei­nen neu­er­li­chen Um­bruch ein­lei­ten“, sagt Molina dort. „Aber ein Wech­sel auf der Trai­ner­po­si­ti­on hat si­cher ei­nen größe­ren Ef­fekt. Viel­leicht be­reue ich das Gan­ze ir­gend­wann mal, aber das weiß man erst hin­ter­her. Zum jet­zi­gen Zeit­punkt fühlt es sich rich­tig an.“ Mit dem sportlichen Leiter Christoph Peters oder seinem Co-Trainer Roberto Gambino bliebe aber weiterhin ein gutes Verhältnis.

Letzterem traut er derweil den Job als sein Nachfolger zu: „In den ver­gan­ge­nen fünf Jah­ren ha­ben Ro­ber­to und ich mehr oder we­ni­ger auf Au­gen­hö­he zu­sam­men­ge­ar­bei­tet. Er weiß, wie man Men­schen führt, hat gro­ßes Fach­wis­sen und kennt den Ver­ein so gut wie kaum ein an­de­rer. Ich ha­be die­se Ent­schei­dung nicht zu tref­fen, aber für mich wäre er der per­fek­te Kan­di­dat.“

Auch Mönchengladbach hat einen neuen Trainer

Der Tabellenletzter 1. FC Mönchengladbach hat derweil schon wieder den Trainer gewechselt. Nach dem erneuten Wechsel von Ex-U16-Trainer Amin Fadel zu Rudolfo Torrens in der vergangenen Woche wird in der kommenden Saison André Dammer das Amt als Cheftrainer übernehmen. Dammer ist derzeit noch als Cheftrainer des VfB Korschenbroich in der Kreisliga A tätig.