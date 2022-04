Oberliga Niederrhein: Abstiegsrunde - Irres Comeback in Niederwenigern, Kray torlos

Was für ein Spieltag in der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. 27 Tore in fünf Begegnungen, dazu ein irres Comeback - und ein torloses Remis für den FC Kray

TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld - Cronenberger SC 4:3 Der Cronenberger SC steht am Ende einer fulminanten Aufholjagd trotzdem mit leeren Händen da. Aus einem 0:3-Rückstand beim TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld machte der Tabellensiebte zwischenzeitlich ein 3:3 und musste sich erst in der Nachspielzeit geschlagen geben. Für die Gastgeber erzielten Folarin Williams (12.), Ahmet-Malik Uzun (20.) und Kilian Schaar (52.) per Elfmeter die Treffer zur eigentlich vorentscheidende 3:0-Führung. Doch mit Jens Perne (69.) und einem Doppelpack von Ilyas Vöpel (81., 85.) zeigten die Gäste Comeback-Qualitäten. Und dieses verrückte Spiel hatte konsequenterweise auch dramatische Schlusssekunden. In der Nachspielzeit foulte Furkan Kücüktireli seinen Gegenspieler im Strafraum und erhielt dafür die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelt erneut Uzun zum umjubelten 4:3-Siegtreffer. SF Niederwenigern - TuRU Düsseldorf 4:4 Was für ein irres Comeback in Niederwenigern! Der Tabellenzehnte hat zuhause gegen den klaren Favoriten aus Düsseldorf große Moral bewiesen und nach 0:4-Rückstand noch einen Punkt geholt. Dabei schien die Partie nach nicht einmal 45 Minuten bereits entschieden. Die Gäste gingen früh durch einen Doppelschlag durch Saban Ferati (5.) und Sahin Ayas (11.) in Führung. 20 Minuten dasselbe Muster: Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Diesmal durch Jannik Tepe (32.) und Selcuk Yavuz (35.). Doch noch vor der Halbzeit erwies Jacob Sami Jawad seiner Mannschaft einen Bärendienst: Rote Karte nach 38 Minuten. Damit war der Außenseiter lange Zeit in Überzahl und konnte daraus in der 62. Minute das erste Mal durch Marc Rapka Kapital schlagen. Wenig später war es auf einmal wieder eine völlig offene Partie, weil die Sportfreunde durch Florian Machtemes (70.) und Steffen Köfler (72.) innerhalb kürzester Zeit den Anschluss wieder herstellten. Ab der 75. Minute waren die Gäste aus Düsseldorf sogar in doppelter Unterzahl: Gelb-Rot für Anil Ozan. Niederwenigern drückte in der Folge immer mehr und in der 90. Minute war es schließlich wieder Machtemes, der die Bemühungen seines Teams belohnen konnte. Spvgg. Sterkrade-Nord - SC Velbert 3:1 Die Spvgg. Sterkrade-Nord konnte durch zwei Jokertore einen wichtigen Heimsieg gegen den SC Velbert feiern. In der 32. Minute erzielte Mahmoud El-Dorr die 1:0-Halbzeitführung. Der eingewechselte Stefan Jagalski erhöhte nach 78 Minuten. Der Anschlusstreffer der Gäste (86.) brachte noch einmal kurz Spannung rein, doch der ebenfalls eingewechselte Marcel Vogel sorgte in der letzten Spielminute für die Entscheidung (90). SC Düsseldorf West - SC Union Nettetal 4:0 Überraschend klare Sache in Düsseldorf. Der SC Union Nettetal musste sich als Tabellenzweiter der Abstiegsrunde beim SC Düsseldorf West deutlich mit 0:4 geschlagen geben. In der ersten Halbzeit erzielte Daud Gergery das 1:0 für die Gastgeber. Ein Doppelpack von Maciej Zieba (50., 61.) sorgte für die Vorentscheidung, ehe in der 78. Minute noch auf 4:0 erhöht werden konnte. Danach schwächten sich die Gäste noch selbst durch eine rote Karte für Florian Wolters (83.), die aber nicht mehr entscheidend ins Gewicht fiel. FSV Duisburg - DJK Teutonia St. Tönis 1:3 Der FSV Duisburg musste sich zuhause der DJK Teutonia St. Tönis mit 1:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Brian Dollen kurz nach Wiederanpfiff die Führung für die Gäste (46.). In der 67. Minute legte Samed Yesil das 2:0 nach. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gastgeber (80.) wurde innerhalb einer Minute bereits wieder egalisiert (81). 1. FC Mönchengladbach - FC Kray 0:0 Keine Tore in Mönchengladbach. Der FC Kray konnte trotz guter Chancen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskommen.

