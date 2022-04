OL NR Abstiegsrunde: 15 Tore in vier Spielen, Kray und Velbert gehen unter

Der ersten Spieltag der Abstiegsrunde in der Oberliga Niederrhein hatte jede Menge Tore zu bieten. Für den SC Velbert und den FC Kray war es ein Tag zum Vergessen.

Auch die Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein hat den ersten Spieltag hinter sich gebracht. Die Partie zwischen der Spvgg. Sterkrade-Nord und TuRU Düsseldorf entfiel, da die Düsseldorfer weiterhin auf ihr Recht pochen, anstelle des TSV Meerbusch in der Aufstiegsrunde starten zu dürfen.

Das Spiel zwischen dem 1. FC Mönchengladbach und den Sportfreunde Niederwenigern fand bereits am Freitag statt. Die Sportfreunde setzten sich mit 2:1 durch und sammelten wichtige Punkte im Abstiegskampf. Somit blieben vier weitere Begegnungen für den Sonntag. Während die Aufstiegsrunde mit den Toren ein wenig geizte, legten die Offensivreihen in der Abstiegsrunde mächtig los.

Union Nettetal – SC Velbert 4:0

Union Nettetal hat gleich zum Auftakt klargemacht, dass man mit dem Abstieg in diesem Jahr überhaupt nichts am Hut haben möchte und den SC Velbert mit 4:0 abgefertigt. Leonard Lekaj (6.) und Ametilhan Yavuz (10./31.) machten den Ausgang der Partie schon früh klar. Kurz vor Schluss setzte Peer Winkens noch einen drauf (79.). Damit verschafft sich Nettetal weiter Luft nach unten und bleibt auf Platz zwei der Abstiegsrunde. Der SC Velbert steckt auf dem vorletzten Platz.

Teutonia St. Tönis – FC Kray 3:0

Auch der FC Kray wollte eigentlich wenig mit dem Abstieg zutun haben. Mit Leistungen wie gegen St. Tönis dürfte es aber auch für die als Tabellendritte in die Abstiegsrunde gestarteten Essener nochmal richtig gefährlich werden. Die Teutonen schlugen Kray souverän mit 3:0. Samed Yesil (40.) und Lukas Stiels (45+1.) sorgten für eine komfortable Halbzeitführung, die Leonard Bajraktari in Durchgang zwei ausbauen konnte (63.). Auf Seiten der Krayer musste Ömer Özden bereits nach 43 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. St. Tönis zieht damit vorbei an Kray auf Platz drei. Der FCK rutscht sogar hinter Jahn Hiesfeld auf Platz fünf von zwölf.

FSV Duisburg – Cronenberger SC 1:3

Mit einem 3:1-Sieg beim FSV Duisburg konnte sich der Cronenberger SC zumindest ins Tabellenmittelfeld der Abstiegsrunde kämpfen. Nach einem torlosen ersten Durchgang brachten Julian Kanschik (49.) und Dominik Heinen (53.) den CSC mit einem schnellen Doppelschlag in Führung. Nurettin Kayaoglu verkürzte zwar nochmal für den FSV (81.), doch Ilyas Vöpel besorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Endstand. Damit sind beide Teams nun punktgleich. Der Cronenberger SC belegt den ersten der sechs Abstiegsplätze. Sollte es vier Absteiger aus dem Fußballverband Niederrhein geben wäre aber auch der FSV Duisburg als Absteiger Nummer sieben betroffen.

TV Jahn Hiesfeld – SC Düsseldorf-West 2:2

Eine muntere erste Halbzeit gab es zwischen dem TV Jahn Hiesfeld und dem SC Düsseldorf-West zu sehen. Nach nur sechs Minuten brachte Martin Wagner die Gäste in Führung (6.). Noch vor der Pause drehten die Dinslakener das Spiel durch Samuel Addai (25.) und Ömer Akbel (38.). Doch der zweite Treffer von Martin Wagner sorgte für ein Unentschieden zur Pause. Im zweiten Durchgang wollte keinem Team der Siegtreffer gelingen. Damit schiebt sich Jahn Hiesfeld vorbei am FSV Duisburg und dem FC Kray auf Platz vier. Der SC West bleibt auf Platz acht, einem Abstiegsrang.

Die Ergebnisse im Überblick:

Teutonia St. Tönis – FC Kray 2:0

FSV Duisburg – Cronenberger SC 1:3

Union Nettetal – SC Velbert 4:0

TV Jahn Hiesfeld – SC Düsseldorf-West 2:2

1. FC Mönchengladbach – SF Niederwenigern 1:2

Spvgg. Sterkrade-Nord – TuRU Düsseldorf (Absetzung)